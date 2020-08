Bussola Italia ha identificato priorità, obiettivi e indicatori per il Paese

Nata lo scorso giugno, Bussola Italia è il risultato del lavoro congiunto di tre associazioni del mondo delle professioni, della business community e del civismo, attive tra Milano e Roma: Associazione per il Progresso Economico, Associazione CIVICUM, Associazione Forum della Meritocrazia. Fin da subito Bussola Italia si era riproposta di stimolare le massime cariche istituzionali ad avviare finalmente la fase della ricostruzione del tessuto economico e sociale e definire la direzione verso la quale condurre il Paese da qui a due anni. Qui il nostro articolo del 1° giugno scorso.

Anche l'Agenzia di stampa Trendiest News appoggia attivamente l'iniziativa.

Domenico Zaccone

“Il mese di luglio lo abbiamo dedicato principalmente al lavoro di costruzione di quattro indicatori che Bussola Italia presenterà in autunno e con i quali stimoleremo le istituzioni a prendere posizione sui temi a questi collegati” dichiara Domenico Zaccone, Coordinatore di Bussola Italia

“Prosegue inoltre il contatto con altri stakeholders, finalizzato ad ampliare ulteriormente la base dei sostenitori di Bussola Italia, e dai quali stiamo ricevendo feedback molto interessati. Sono tutte attività che per quanto possibile tengono in considerazione anche stimoli e idee pervenuti dai nostri sostenitori”

I prossimi passi

“E’ certamente un’estate particolare e inaspettata, che ci darà però l’occasione per riscoprire e amare le bellezze del nostro Paese. Allo stesso modo anche Bussola Italia è un atto d’amore verso l’Italia e il suo (nostro) futuro” conclude Domenico Zaccone.

Nel perseguire il proprio scopo, Bussola Italia, in attesa che le Istituzioni esplicitino una chiara direzione (visione) da perseguire, si avvale di un metodo per l’identificazione, articolazione e priorità degli obiettivi in funzione della migliore qualità della vita dei cittadini. La qualità della vita è quantitativamente misurata da sistemi di indicatori progettati e pubblicati da organismi internazionali di provata autorevolezza (es. SDG2030 U.N., Better Life Index OCSE, Meritometro, …).

Capitalizzando anche le competenze di manager e professionisti che nel frattempo hanno aderito a Bussola Italia, verranno utilizzati quattro indicatori per stimolare le Istituzioni a prendere iniziative sui temi economici e sociali oggetto della proposta, ovvero la preparazione di un piano a 2 anni per la ricostruzione economica e sociale del Paese. Coerentemente con i valori di Bussola Italia di meritocrazia e valorizzazione delle competenze, ogni azione andrà misurata e valutata con criteri oggettivi.

Gli indicatori di Bussola Italia

I quattro indicatori scelti da Bussola Italia per dialogare con le Istituzioni sono:

• Occupazione & Reddito. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Avere un impiego comporta vantaggi economici evidenti, ma consente anche di restare in contatto con il resto della società, di consolidare la propria autostima, di migliorare le proprie competenze e di sviluppare appieno la propria persona, coerentemente con il dettato dell’Articolo 1 della nostra Costituzione. I cittadini dei Paesi che registrano tassi d'occupazione elevati sono anche più ricchi, politicamente più stabili e godono di migliore salute. Sebbene il denaro non compri la felicità, esso rappresenta un importante mezzo per raggiungere uno standard di vita e un benessere più elevati. Una maggiore ricchezza economica potrebbe anche consentire di fare scelte migliori in materia di istruzione, assistenza sanitaria e abitazione.

• Istruzione. Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. L’istruzione svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere a ciascun individuo le conoscenze, qualifiche e competenze di cui ha bisogno per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica. Inoltre, può migliorare la vita delle persone in ambiti come la salute, l’impegno civico, la partecipazione politica e la ricerca della felicità. Gli studi mostrano che le persone istruite vivono più a lungo, partecipano in modo più attivo alla vita politica e della comunità in cui vivono, commettono meno reati e sono meno dipendenti dai sussidi sociali (fonte: OCSE Better Life).

• Pari opportunità. Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze. Politiche più orientate alle pari opportunità possono essere anche un valido strumento per contrastare il calo demografico del nostro Paese.

• Ambiente La qualità dell’ambiente incide direttamente sulla nostra salute e sul nostro benessere. Un ambiente sano è fonte di soddisfazione: migliora il benessere mentale, consente di diminuire il livello di stress della vita quotidiana e favorisce l’attività fisica. La disponibilità di verde urbano, ad esempio, rappresenta un aspetto essenziale della qualità della vita. Le nostre economie hanno sicuramente bisogno di lavoratori produttivi e in buona salute, ma dipendono anche dalle risorse naturali, quali acqua, legname, pesca, vegetazione e prodotti agricoli. La protezione dell’ambiente e delle risorse naturali resta quindi una priorità di lungo termine, sia per la nostra generazione sia per quelle a venire.

Il dialogo con le istituzioni: priorità di Bussola Italia

• A fine maggio Bussola Italia ha inviato una lettera alle massime cariche istituzionali con la quale proponeva di preparare un piano a due anni per la ricostruzione economica e sociale del nostro Paese. Bussola Italia è infatti convinta che reperire fondi e finanziamenti sia indispensabile, ma inutile se non si programma come investire queste risorse e quale direzione dare all’Italia.

• La lettera ha ricevuto apprezzamenti e aperture al confronto, in particolare dalla Presidenza della Camera dei Deputati, con le 10 Commissioni Parlamentari competenti con le quali Bussola Italia approfondirà il confronto dal prossimo autunno.