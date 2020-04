Cariplo Factory: le azioni strategiche per rilanciare l’economia del Paese

La cross-fertilization, promessa da Cariplo Factory negli ultimi quattro anni, sta dando frutti “polposi” anche nel periodo di emergenza che stiamo attraversando: obiettivo è di convertire questo difficile momento in un’occasione di crescita per il sistema Italia. Investire nei grandi trend trasformativi, assicurare al Paese un futuro rilevante nell’economia mondiale che verrà, puntare sull’innovazione, valorizzare il ruolo delle startup.

Il Governo ha promesso risorse straordinarie: anche se oggi si parla solo di garanzie bancarie, tutti noi ci aspettiamo che anche una nuova liquidità possa essere immessa nel sistema a breve.

“Come Cariplo Factory - dichiara Carlo Mango, Consigliere Delegato - crediamo sia importante che questo maxi-investimento possa e debba fruttare anche in termini di innovazione, ricerca e sviluppo. Un sistema in grado di fare fronte ai bisogni di liquidità può diventare terreno fertile per accelerare su diversi fronti competitivi e adeguare i modelli di creazione del valore in una logica più sostenibile, nel rispetto non solo del patrimonio naturale ma anche del capitale umano e sociale.

Abbiamo individuato cinque azioni per sostenere l’innovazione, e in particolare le startup, in questa fase di ripartenza. Cinque azioni ambiziose affinché questa crisi possa anche essere un’occasione di crescita per il sistema Italia”.

Un procurement agile

Le proiezioni sull’intero 2020 mostrano un crollo del PIL superiore al 10%. L’innovazione fiorisce laddove le startup possono interagire con capitali o grandi aziende. “Visto che il momento è eccezionale, anche i provvedimenti devono esserlo - prosegue Carlo Mango - pensiamo a una piattaforma di smart procurement, gestita direttamente da un’agenzia collegata alla pubblica amministrazione, in grado di facilitare l’incontro e la collaborazione con le startup, già tracciate nel Registro delle imprese innovative, e i grandi gruppi presenti in Italia, organizzazioni sufficientemente strutturate per affrontare velocemente percorsi di open innnovation e coglierne i relativi benefici.”

Economia circolare e nuovi modelli di creazione del valore

Introduciamo il concetto di adattività, la reingegnerizzazione dei processi produttivi, un elemento in grado di contenere il rischio per medie, piccole e microimprese e di valorizzare la resilienza delle comunità locali. L’economia circolare è la massima espressione di questi modelli e va inserita in un piano strategico 2020-30.

“È urgente invertire la rotta - dichiara Carlo Mango - finora abbiamo agito con le leve dei bonus, degli incentivi e delle misure spot. È arrivato il momento di una misura strutturale, in grado di assicurare continuità agli investimenti e alle risorse. Crediamo che si opportuno definire una strategia nazionale di lungo periodo e un piano di azione decennale per l’economia circolare, due strumenti che potrebbero assicurare al Paese un progetto di sviluppo sostenibile nel lungo periodo”.

Defiscalizzazione degli investimenti in progetti innovativi

Il digitale ci ha permesso di tenere accesi i motori del Paese durante i giorni del lockdown, ma il digital divide non è una questione tecnologica bensì un tema di inclusione sociale: in Italia solo il 24% delle abitazioni è raggiunto da servizi di rete ultraveloce e ci sono molte zone a “fallimento di mercato” dove gli operatori non hanno convenienza a portare la loro offerta.

Il problema vero non è l’hardware, ma il software, cioè i nuovi contenuti, i nuovi servizi, i nuovi processi, le nuove soluzioni di efficientamento, i nuovi canali di vendita. In una parola, il change management. Occorre una strategia che stimoli la trasformazione digitale e defiscalizzare gli investimenti pubblici e privati destinati allo sviluppo di progetti innovativi.

Sostenere finanziariamente le startup con provvedimenti straordinari

Le startup e le PMI innovative costituiscono il motore dell’innovazione, ma sono imprese fragili, prive di significative riserve di cassa, fortemente impegnate nella continua evoluzione della loro soluzione.

“Crediamo che, in questo senso, debbano essere adottate misure straordinarie - ribadisce Carlo Mango - VC Hub, l’associazione dei Venture Capital in Italia, ha recentemente definito una serie di provvedimenti urgenti a sostegno finanziario delle startup: credito d’imposta per la copertura dei costi fissi; emissione di prestiti “convertendo”; rimborsi dell’iva; credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione; contratti a tempo determinato per i neo-assunti; contributi a fondo perduto per fronteggiare il Covid-19; moratoria dei finanziamenti; incentivazione dell’afflusso di capitale e delle acquisizioni di imprese innovative. Sono misure che abbiamo già pubblicamente sottoscritto e nelle quali ci riconosciamo pienamente”.

Raddoppiare i fondi di Corporate Venture Capital attraverso il contributo di finanza pubblica

È necessario stimolare l’iniziativa privata, favorire quelle forme di contaminazione finanziaria, preludio al processo di osmosi di conoscenze, competenze e talenti, tra le grandi corporate e le startup. Lo strumento si chiama Corporate Venture Capital e ha già dimostrato buone potenzialità nel nostro Paese. Le startup partecipate da questo genere di investitori crescono di più e falliscono di meno rispetto a quelle partecipate solo dai fondi di investimento. Il modello funziona, ma non ha ancora raggiunto una dimensione sufficiente per generare valore in modo significativo.

“Pensiamo che le grandi corporate Italiane (e in generale le aziende di qualsiasi dimensione) debbano essere stimolate alla creazione di fondi di Corporate Venture Capital prevedendo logiche di matching fund di finanza pubblica. Vale a dire che a fronte della costituzione di un fondo di Corporate Venture Capital, un contributo pubblico con la medesima quota di capitale ne raddoppierebbe la capacità di investimento. Crediamo che questa misura possa creare le condizioni ideali per permettere alle grandi aziende del nostro Paese di lavorare con il comparto startup e innescare virtuosamente l’innovazione made in Italy” conclude Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory.

Cariplo Factory

Cariplo Factory è un hub di innovazione che attiva una filiera del talento in grado di includere percorsi di formazione esperienziale, programmi di accompagnamento imprenditoriale, progetti di open innovation, investimenti di Venture Capital e attività di supporto all’internazionalizzazione.

Cariplo Factory nasce nel 2016 per volontà di Fondazione Cariplo e agisce attraverso un modello inclusivo che coinvolge un network nazionale di università, centri di trasferimento tecnologico, incubatori, acceleratori, fablab, parchi scientifici tecnologici, start-up, business angel, fondi di venture capital, PMI e corporate.