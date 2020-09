Carlo Curti Gialdino, Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo

DIRITTO DIPLOMATICO-CONSOLARE

IN LIBRERIA IL MANUALE DI CURTI GIALDINO, VICEPRESIDENTE DELL’IDI - Istituto Diplomatico Internazionale

Non solo “vivente”. Nel caso del diritto diplomatico-consolare possiamo addirittura parlare di “vivacità”, perché accade frequentemente che la prassi dei rapporti tra gli Stati o con gli organismi sovranazionali faccia emergere nuove fattispecie. Ne tiene debitamente conto la quinta edizione del “Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo” di Carlo Curti Gialdino, ordinario di Diritto dell’Unione europea all’Università “La Sapienza” di Roma e vicepresidente di IDI - Istituto Diplomatico Internazionale (ed. Giappichelli, 768 pp. al prezzo di 50 euro).

I nuovi sviluppi

Tra gli sviluppi analizzati nella nuova edizione, fresca di stampa, l’istituzione della prima “data embassy” per conservare i dati sensibili di un governo sul territorio di un governo amico (Estonia in Lussemburgo), gli aspetti giuridico-diplomatici relativi all’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato generale dell’Arabia saudita a Istanbul, le complicate relazioni diplomatiche del Venezuela dopo l’autoproclamazione di Guaidò a presidente ad interim, la crisi Italia-Francia del febbraio 2019 provocata dall’aperto sostegno dell’allora vicepremier italiano Di Maio ai “gilet gialli”, la causa tra Palestina e Stati Uniti davanti alla Corte internazionale di Giustizia per lo spostamento a Gerusalemme dell’ambasciata americana.

Resta inalterato l’impianto sistematico del volume che affronta la materia secondo la tradizionale suddivisione (definizioni e evoluzione storica, diritto diplomatico, diritto consolare, diritto diplomatico-consolare dell’Ue) e che si segnala quale strumento indispensabile di studio e di consultazione.

https://www.giappichelli.it/diritto-diplomatico-consolare-internazionale-ed-europeo-23631

avv. Paolo Giordani

“L’Istituto – ricorda il presidente avv. Paolo Giordani – promuove in tutti i campi uno spirito di reciproca collaborazione e assistenza per favorire lo sviluppo di relazioni informative e scambi culturali ed economici tra gli Stati ed in particolare contribuisce all’integrazione e al dialogo tra i popoli attraverso un costante impegno nell’istruzione e nella formazione. Il riconoscimento presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite rappresenta un passaggio fondamentale non solo per partecipare in veste ufficiale a conferenze ed eventi internazionali, per presentare dichiarazioni, per trasmettere proposte o illustrare iniziative o fare rete con altre organizzazioni, ma soprattutto per avviare, in collaborazione con gli enti sussidiari delle Nazioni Unite, i progetti formativi indirizzati alle future classi dirigenti, cui stiamo da tempo lavorando con i governi nostri interlocutori in Africa e nei Balcani”.

