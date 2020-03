Coronavirus. Roberto De Wan con la sua arte è in prima linea contro COVID-19

L'ARTE IN PRIMA LINEA CONTRO COVID-19

Artista-manager noto ai più come fashion designer, Roberto De Wan attinge dalla vita quotidiana l'ispirazione delle sue opere.

La sua arte, un equilibrio di forme e colori delineati da evidenti linee di contorno, ammalia lo spettatore, come ha sottolineato la critica d’arte Francesca Bellola nella sua nota critica alle opere di De Wan.

Il mondo di De Wan

La donna, in dialogo con l'ambiente, le nature morte e il mondo della moda, diviene il centro di un universo dove soggetti, a volte onirici, generano magicamente stesure dinamiche e iridescenti. La sua pittura, che attinge all'espressionismo, sollecita una presa di coscienza di chi la sa osservare. Dipinti inediti, come "Pandemia", denotano una visione che porta l'artista - come spiega Roberto De Wan - a dover essere sempre in prima linea. Infatti, il 50% ricavato dalla vendita di alcune opere sarà devoluto a sostegno dell'emergenza Coronavirus di Milano.

Pandemia

Colore e materia sono gli elementi che contraddistinguono l’attuale fase della sua sperimentazione, come il dipinto «Pandemia», ispirato alla grave emergenza sanitaria che paralizza la vita degli italiani, e non solo, sottolinea Angelo Mistrangelo.

La rappresentazione di De Wan appartiene a questo tempo, è immediata, rapidissima e i volti sono fortemente connotati, gli sguardi penetranti, le immagini immerse in una materia avvolgente-appartengono a una personalissima narrazione che sarà ospitata dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, nel mese di marzo del 2021.

Da James Ensor ad Edvard Munch, al raffinato fraseggio di Filippo De Pisis, si snoda l’essenza di una visione in cui un artista ha la necessità di trasmettere la propria esperienza, quale sia il suo mezzo espressivo.

“Solo con maggiore solidarietà usciremo davvero dalla guerra contro questo nemico invisibile”-aggiunge De Wan. La nuova iniziativa De Wan Milano insieme contro Covid 19 può essere considerato un minimo esempio. “E’ una piccolissima goccia in un mare composto di tante gocce. E’ doveroso, ora aiutare a guarire”

Quadri in Asta - Paintings for Auction

Titolo: Caos-Roberto De Wan -Tecnica mista su carta -marzo 2020 € 1800,00

Title: Chaos-Roberto De Wan-Mixed Materials on card-March 2020 € 1800,00



Titolo: Eros-Roberto De Wan -Tecnica mista su carta -marzo 2020 € 1200,00

Title: Eros-Roberto De Wan-Mixed Materials on card-March 2020 € 1200,00



Titolo: Pandemia-Roberto De Wan-Tecnica mista su tela -marzo 2020 € 1500,00

Title: Pandemic-Roberto De Wan-Mixed Materials on canvas-March 2020 € 1500,00



Titolo: Vita -Roberto De Wan-Tecnica mista su tela -marzo 2020 € 5000,00

Title: Life-Roberto De Wan-Mixed Materials on canvas-March 2020 € 5000,00

info@dewanmilano.com

De Wan Milano, Via Manzoni 44, 20121 Milano

De Wan Milano

De Wan is one of the most well-known Italian brands specializing in fashion accessories. Since 1955 the brand makes bags, scarves, bijoux and sun glasses, all crafted by Italian artisans whose excellence is appreciated worldwide. De Wan's production also includes sterling silver jewelry, scarves in the finest silk and leather goods Made in Italy, all realized with particular attention to detail and always ensuring the quality of the selected materials. Thus De Wan has become a place of reference for those who seek exclusive products at truly competitive prices!