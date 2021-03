Covid. FormaSicuro: tra salute, sicurezza e rispetto dei vincoli normativi

FormaSicuro, ripresa del Paese tra salute, sicurezza e rispetto dei vincoli normativi. FormaSicuro è la sigla utilizzata per denominare il Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'epidemia di coronavirus che da oltre un anno attanaglia il nostro Paese sta producendo un impatto enorme anche sui mercati, generando un indice di fiducia decisamente negativo gia' messo a dura prova dalla congiuntura economica e sociale. Le ultime e stringenti misure che il Governo ha deciso di adottare per ridurre la diffusione del virus, anche nelle versioni delle varianti, hanno lo scopo di contenere la curva dei contagi in attesa che la campagna vaccinale faccia il suo corso.

FormaSicuro è l’Organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo degli Organismi territoriali, denominati FormaSicuro Provinciali e degli Organismi regionali, denominati FormaSicuro Regionali. Al fine di divulgare, condividere e indirizzare le esperienze maturate nell’ambito dei settori di attività, FormaSicuro ha istituito un NETWORK composto da Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria, Università, Istituzioni e professionisti del settore.

Qui potete trovare il link alla normativa Covid.

FormaSicuro organismo paritetico nazionale

E' in questo difficile contesto che FormaSicuro organismo paritetico nazionale ritiene di poter fornire un fattivo contributo alla ripartenza in sicurezza delle attività produttive promuovendo l'introduzione di approcci integrati e specifiche metodologie d'azione coerenti con i livelli di sicurezza sanitaria dettati dalle autorità competenti, facendosi carico delle fasi di sensibilizzazione, esecuzione e controllo delle misure da adottare all'interno delle aziende e dei cantieri per coniugare efficacemente - e nel minor tempo possibile - la ripresa delle attivita' lavorative con i necessari livelli di salute e sicurezza.

Ing. Rocco Luigi Sassone

Rocco Luigi Sassone

Il presidente di FormaSicuro ingegner Rocco Luigi Sassone dichiara: "Siamo certi che proprio nei momenti di congiuntura sanitaria, economica e sociale come quelli che stiamo vivendo, oltre che per scongiurare il rischio di un "contagio di ritorno", sia necessario affidare soggetti responsabili e qualificati l'onere di garantire il puntuale rispetto dei protocolli anticontagio per Aziende e Cantieri per il tempo necessario a decretare il termine dell'emergenza".

Informazioni di Contatto

Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 - Roma

Phone: +39 0697274017

Email: info@formasicuro.it