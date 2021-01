Cresce il crowdfunding immobiliare in Italia. Ma quale sarà l’evoluzione?

Andrea Corati, lei è uno dei pionieri del crowdfunding immobiliare. Come ha avuto questa visione vincente? “La ricerca di nuovi capitali per me è vitale” -dice Corati- “i capitali investiti sapientemente e sugli immobili giusti, creano valore, altresì però, una volta fatto l’investimento, il patrimonio è bloccato e quindi bisogna cercare, attingere ad altra liquidità per non aspettare di rivendere e non perdere altri affari. Di fatto il problema, per chi fa il mio mestiere, è la liquidità , essa è fondamentale e crea ricchezza".

"Le banche centrali danno liquidità alle banche che non la danno alle imprese, il problema è lì; servirebbe o una svolta in tal senso, o un avvicinamento da parte dei fondi, perché di fatto qui non c’è facilità di accesso al credito per le PMI; le merchant bank e i fondi di venture capital e private equity si rivolgono alle medie a discapito delle realtà più piccole. Di fatto in Italia lavoriamo poco con questi interlocutori, quindi il crowdfunding potrebbe essere una valida alternativa”.

Ultimamente il settore del crowdfunding, che ormai si sta affermando come una delle principali soluzioni finanziarie per le PMI, è stato finalmente oggetto di una nuova disciplina uniforme che entrerà in vigore nei prossimi mesi in Europa. Questo non potrebbe avvantaggiare anche il settore immobiliare?

Andrea Corati

“La delibera che conosco io è quella del 2013, che è ovviamente in linea con quanto sta succedendo oggi”.

Ci sono piattaforme come Truster.it o Crowdfundme che hanno già occupato un ruolo di rilievo nel crowfunding immobiliare italiano. Che cosa si potrebbe fare di diverso?

“Queste piattaforme sono a me sconosciute, conosco Walliance come leader crowdfunding verticale sull’immobiliare. Sarebbe bello adattare e innovare il crowdfunding, avvicinandolo al mondo bancario, dando modo di prestare il denaro su raccolta pre campagna... nel caso del l’immobiliare questo è strategicamente fondamentale. Bisogna lavorare su una piattaforma che assomigli più ad una banca: ci sono capitali enormi sui mercati, bisogna usarli per lo sviluppo, i fondi di garanzia, per esempio, andrebbero sfruttati molto di più come strumento. La banca dovrebbe avere come obbligo una apposita divisione e osare; una volta valutato il progetto dovrebbe, come si suol dire, mettere i soldi sul tavolo”.

Cosa pensa del crowdfunding per i prossimi 5 anni? Quale sarà l’evoluzione del mercato?

“E’ uno strumento straordinario nell’ambito brevetti, si rivolge a chi si innamora delle idee, a chi vuole farne parte anche con piccoli importi . L’immobiliare, invece, è un business diverso;. Il settore andrebbe rivoluzionato , sulle metropoli ci sarebbe un enorme sviluppo da fare sotto tanti profili in primis la riqualificazione, ma i costi del crowfuding sono proibitivi, una start up innovativa o un brevetto sono scommesse, posso fare flop o numeri incredibili, l’immobiliare è un business più misurato, non assorbe i costi del crowfunding".