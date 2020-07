Crowdfunding. La Scuola Superiore d’Arte Applicata di Milano lancia LAPIS

LA DIDATTICA ON-LINE E IN DIGITALE

Con LAPIS parte un nuovo programma di lezioni giornaliere on line per adulti e bambini che si affianca ad un ricco palinsesto di corsi già scelto da tanti studenti milanesi, italiani e internazionali

SUPER, Scuola Superiore d’Arte Applicata di Milano, lancia LAPIS la versione digitale e on line dell’offerta formativa di SUPER. Una vera e propria social tv dedicata all’insegnamento dell’arte applicata il cui ricco palinsesto prevede lezioni giornaliere gratuite per adulti e bambini oltre a una serie di corsi a pagamento in grado di incontrare tutti i gusti e tutte le tasche.

LAPIS

LAPIS è una nuova realtà multipiattaforma che vive su Facebook, cui si affiancano un archivio di videolezioni su Youtube, una community Whatsapp e una piattaforma operativa su Zoom oltre ai più tradizionali i canali di comunicazione come Instagram e la newsletter settimanale.

“Come Amministrazione abbiamo accolto con entusiasmo questo nuovo progetto formativo offerto da Super. LAPIS che coniuga l’innovazione, grazie alla nuova didattica on line post covid, con le nuove modalità di sostegno collettivo e partecipativo delle attività scolastiche attraverso uno strumento valido come il crowdfunding” cosi Cristina Tajani Assessore alla Politiche per il Lavoro, Attività produttive del Comune di Milano che prosegue: ”Supportando questa azione di crowdfunding non solo si potranno seguire molti corsi online che contribuiscono ad alimentare e implementare la propria passione per le arti applicate ma si potrà far parte della storia di una delle più importanti istituzioni milanesi, una tradizione iniziata quasi 150 anni fa, che adesso si apre all’aiuto di tutti”.

La campagna di crowdfunding su "Produzioni dal Basso"

Per partecipare ai numerosi corsi on line offerti da LAPIS basta contribuire, con una piccola donazione, alla campagna di crowdfunding “Una mano per LAPIS, la Super TV”, un’azione di sostegno collettivo utile a raccogliere fondi per sviluppare tutta la parte digitale della scuola, sia in termini di organizzazione tecnico pratica, che di adeguamento dei paradigmi cognitivi (formazione per i docenti, introduzione ai nuovi media, nuove forme di condivisione del sapere).

Chi sceglierà di contribuire alla campagna di crowdfunding a sostegno di LAPIS riceverà, a fronte delle sua personale donazione, numerosi benefici: accesso gratuito a numerosi corsi on line, voucher per iscriversi ai corsi live previsti in autunno nonchè l’attestato di donatore, oltre a vedere il proprio nome iscritto sul “Muro dei Benefattori’ della scuola.

I corsi

Tanti i corsi-on line tra cui scegliere, disponibili da settembre: acquerello, character design, colore digitale, disegno umoristico e cartoon, figura dal vero, graphic novel, iIllustrazione e disegno base, naturalistic illustration (English), pittura a olio e ritratto base.

La campagna “Una mano per LAPIS, la Super TV” è realizzata da Super in collaborazione con Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – e permetterà di realizzare un ambizioso progetto: trasformare una scuola tradizionale in una piattaforma fisica e digitale alla portata di tutti.

Per contribuire alla raccolta fondi è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/una-mano-per-lapis-la-super-tv/

Qui il link alla campagna di sostegno del progetto: https://youtu.be/sWBx3aPu8Hg

Super - Scuola Superiore d’Arte Applicata - è la Scuola delle Arti e Mestieri della città di Milano, una delle più antiche e prestigiose scuole civiche cittadine.

È la scuola del “saper fare”, del “fatto a regola d’arte”, dell’apprendimento che diventa lavoro e passione esistenziale. Un sistema formativo che nel corso degli anni ha formato migliaia e migliaia di eccellenti artigiani e artisti.