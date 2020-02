Dalla Sardegna al Mondo: Nausdream lancia una campagna di equity crowdfunding

La startup Nausdream lancia una campagna di equity crowdfunding per competere a livello globale

La startup sarda Nausdream, partecipata dal fondo VC Primomiglio SGR, si è affermata in soli due anni presso i grandi Tour Operator globali come interlocutore privilegiato per la selezione e l’organizzazione di escursioni. Per accelerare la propria espansione internazionale, ha aperto il proprio capitale al “crowd” con una campagna di equity crowdfunding sul portale Two Hundred

NAUSDREAM

Grandi compagnie di navigazione come Costa Crociere, MSC, Aida Cruises e tour operator globali come TUI e Nicolaus. Sono alcuni dei clienti della startup Nausdream, nata poco più di due anni fa a Cagliari e ora player turistico di portata internazionale.

Nausdream, partecipata dal fondo di Venture Capital Primomiglio SGR, è la prima società specializzata nel fornire ai grandi Tour Operator internazionali un servizio “chiavi in mano” di escursioni di qualità per i loro clienti, in località selezionate nel Mediterraneo e in Estremo Oriente.

Il servizio è apprezzato dai grandi operatori turistici in quanto consente loro di massimizzare il proprio ricavo medio per cliente, offrendo escursioni di elevata qualità e dando loro la possibilità di interagire con un unico operatore di riferimento.

Si tratta di un’esigenza sempre più sentita dai grandi Tour Operator e l’opportunità di cavalcarne il potenziale ha convinto i fondatori e Primomoglio ad aprire il capitale di Nausdream a nuovi soci.

Lo strumento scelto è l’equity crowdfunding, che consente a chiunque voglia puntare sulla crescita di Nausdream di investire a partire da 500 euro.

Two Hundred

La campagna di crowdfunding è stata lanciata su Two Hundred una delle piattaforme italiane a più alto tasso di crescita nel 2019 - con un obiettivo minimo di raccolta di 120 mila euro e un obiettivo massimo di 350 mila.

“Crediamo molto nel modello di sviluppo di Nausdream che, insieme ad alcuni Business Angel qualificati, abbiamo contribuito a far crescere sin dai suoi inizi” afferma Antonio Concolino, Amministratore Delegato di Primomiglio SGR. “E penso che l’equity crowdfunding sia uno strumento perfettamente adeguato a questa fase di vita dell’azienda, perché oltre a consentire di raccogliere capitali in tempi relativamente brevi, favorisce la comunicazione del modello e dei valori della società a una platea più ampia, aumentandone così la reputazione”.

Nausdream seleziona i fornitori locali, pianifica le escursioni e ne gestisce l’esecuzione offrendo così escursioni “local & tailor made” che i tour operator possono rivendere ai propri clienti finali, retrocedendo i ricavi a Nausdream, al netto del proprio margine.

“I nostri processi innovativi di selezione dei fornitori e di costruzione delle escursioni, nonché il servizio di advisoring e supporto vendita al Tour Operator, ci consentono un’alta personalizzazione dell’offerta” – sottolinea Marco Deiosso, fondatore di Nausdream – “Un’esigenza molto sentita dai tour operator e dalle compagnie di crociera, che i nostri competitor diretti nel panorama internazionale non riescono pienamente a soddisfare, in quanto puntano, invece, sulla standardizzazione”.

Sono fattori distintivi che permettono a Nausdream di puntare a scalare un mercato – quello delle Escursioni turistiche - che a livello globale vale $180 miliardi, investendo sull’automatizzazione dei processi produttivi e distributivi per incrementare, da un lato, le destinazioni e le escursioni gestite e, dall’altro, il numero di clienti “business” a livello globale.

Nausdream srl

