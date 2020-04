Davide Pracchi ci parla dei finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato

Riprendiamo l’intervista a Davide Pracchi, ingegnere gestionale, che abbiamo recentemente pubblicato nella pagina di economia di Affari Italiani (qui il link)

Ing. Pracchi, alla domanda che le avevamo posto a proposito del DPCM “Cura Italia” lei aveva risposto:

"Sì, noi non ci arrendiamo e lo Stato, con il DPCM “Cura Italia” ha rafforzato, almeno teoricamente, la tematica del rilascio di garanzie a favore delle Pmi attraverso il Fondo di Garanzia (da ultimo in qualche minima misura potenziato). Questo Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico che può essere richiesta dalle banche (società di leasing e altri intermediari finanziari) nell’interesse di imprese e professionisti. Ecco quindi la più virtuosa cinghia di trasmissione che potrà salvare il Paese".

Come si concretizzerebbe questa “virtuosa cinghia di trasmissione”?

“Destinando le necessarie dotazioni al Fondo di Garanzia (parliamo di centinaia di miliardi di euro) per garantire al 100% linee di credito a favore delle imprese sia per liquidita, sia per investimenti. Gli imprenditori riceverebbero linee di credito adeguate per sostenere l’impresa attraverso le secche della crisi economica (finanziamento del circolante). Si potranno effettuare investimenti pluriennali, tipicamente in immobilizzi, senza dover prosciugare le disponibilità di liquidità aziendali.”

In effetti anche le banche ne avrebbero dei vantaggi

“Le banche vedrebbero salvaguardati i propri attivi (accantonamenti irrisori in caso di presenza di garanzie di terzi solvibili quali lo Stato) e tornerebbero a generare utile anche attraverso il margine sulla provvista che, in fin dei conti, è il loro mestiere”.

Tutto giusto e condivisibile, ing. Pracchi, ma come evitare il moral hazard degli imprenditori?

“Il rischio morale (in inglese moral hazard) è una forma di opportunismo post-contrattuale, che può portare gli individui a perseguire i propri interessi a spese della controparte, confidando nella impossibilità, per quest'ultima, di verificare la presenza di dolo o negligenza. In effetti si pone un problema non da poco legato al rischio che alcuni imprenditori si lancino in maniera troppo spregiudicata alla richiesta di fondi (finanziamenti con capitale di debito) consci che se qualcosa andrà male … tanto pagherà lo Stato”.

Ma lo Stato potrebbe tutelarsi meglio?

“Detto che gli imprenditori … è il loro mestiere fare impresa (anacoluto voluto), un meccanismo che potrebbe certamente salvaguardare lo Stato (garante) dal rischio di impresa, a quest’ultimo in effetti non spettante, è il coinvolgimento degli imprenditori (soci o amministratori) nel ruolo di garanti “di ultima istanza” della restituzione dei finanziamenti alle banche (e quindi di copertura delle eventuali perdite sopportate dallo Stato in caso di escussione delle predette garanzie a prima richiesta erogare dal Fondo di Garanzia).”

Mi faccia capire meglio

“Questo potrebbe in qualche modo compensare e bilanciare il concetto di informazione asimmetrica, perché a una mancanza di informazione da parte di uno dei contraenti (l’imprenditore) nei confronti dell’altro (lo Stato) corrisponde una responsabilità penale personale che può disincentivare il reato”.





Davide Pracchi è ingegnere gestionale del credito, fondatore e CEO di Serendebity.

Ha una vasta esperienza in materia di NPL e UtP, sia sul mercato italiano, sia su quello internazionale.

Qui il link a Serendebity