Didattica a distanza. Accenture dona 90 laptop a 10 scuole della Campania

90 laptop a 10 scuole

Accenture, multinazionale del settore dei servizi professionali che da 60 anni rappresenta un propulsore dell’innovazione in Italia, ha scelto di donare 90 laptop a 10 scuole della Regione Campania per sostenere la didattica a distanza.

L’iniziativa, nata inizialmente con l’obiettivo di aiutare gli Istituti a realizzare delle aule informatiche, si è rivelata estremamente utile durante la sospensione forzata delle lezioni in aula a seguito del lockdown imposto dal Governo a causa della pandemia di COVID-19. Gli studenti che non possedevano strumenti informatici propri, infatti, hanno potuto ugualmente seguire le lezioni on-line grazie ai computer messi a loro disposizione.

Accenture

Accenture, da sempre impegnata a valorizzare i migliori talenti e sostenere il capitale umano del territorio nazionale in cui è presente, è oggi presente a Napoli con due poli di innovazione all’avanguardia a livello mondiale: l’Advanced Technology Center, che eroga servizi tecnologici innovativi a supporto dei percorsi di trasformazione delle imprese pubbliche e private, e il Cyber Fusion Center, centro per l’innovazione nel settore della cybersecurity inaugurato nel 2019.

Elenco scuole beneficiarie della donazione

I.C.S. CALES SALVO D'ACQUISTO Scuola statale- ISTITUTO COMPRENSIVO Calvi Risorta (CE)

DON Giustino RUSSOLILLO Istituto Comprensivo Statale Pianura (Na)

L. Vanvitelli Scuola Statale dell'infanzia e primaria Napoli

ITI Marie Curie Istituto Tecnico Industriale Statale Ponticelli (Na)

71° Aganoor Marconi Istituto Comprensivo Paritario Piscinola - Marianella (Na)

I.C. 1° Mazza Colamarino Scuola Statale Primaria e Secondaria Torre del Greco (Na)

I Circolo didattico Scuola Statale Primaria e per l'Infanzia Giugliano in Campania (Na)

Scuola Basile Scuola Secondaria Statale I grado Giugliano in Campania (Na)

II Circolo Didattico Pompei - plesso Capone Scuola Statale - Scuola Primaria Pompei (Na)

Accenture a Napoli

Napoli rappresenta uno dei principali hub di Accenture in Italia. L’Advanced Technology Center oggi occupa quasi 2.000 persone e lavora in stretta connessione con tutti gli attori dell’ecosistema attivi sul territorio. Con l’apertura del Cyber Fusion Center, Accenture ha consolidato ulteriormente la propria presenza nell’area creando un vero e proprio hub dell’innovazione nel Mezzogiorno e sostenendo lo sviluppo e la crescita del Sud Italia.

Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali che fornisce una vasta gamma di servizi nei settori strategy e consulting, interactive, technology e operations, con capacità digitali in ognuno di essi. Accenture combina un’esperienza unica e competenze specialistiche in più di 40 settori industriali - sostenuti dalla più ampia rete al mondo di centri Advanced Technology e Intelligent Operations. Con 509.000 professionisti impegnati a servire i suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture porta innovazione costante per aiutare i clienti a migliorare le proprie performance e creare valore duraturo attraverso le proprie imprese.