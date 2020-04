Fase 2. #ITALIARIPARTI, la campagna social targata “Close to Media”

Sono decine tra imprenditori, manager e professionisti che hanno aderito alla campagna #Italiariparti lanciata da Close to Media, agenzia di comunicazione basata a Milano. Obiettivo della campagna è quello di condividere idee, soluzioni e punti di vista relativi alla necessaria e urgente ripartenza dell’Italia.

La “fase due”

Ognuno dei partecipanti ha dato il proprio contributo realizzando un breve video nel quale sono stati affrontati temi decisivi quali la “fase due”, opinioni sui provvedimenti governativi, il dibattito europeo e le soluzioni presentate da Bruxelles. Accanto a ciò, testimonianze dirette e personali di come la propria azienda o organizzazione ha affrontato e sta affrontando l’emergenza. Il risultato è un vero e proprio format che viene condiviso sui canali social di Close to Media (Twitter, LinkedIn e Youtube) e sul profilo di UCapital24, il social network interamente dedicato all’economia e alla finanza.

Elisabetta Neuhoff

“Nel confrontarci con i nostri clienti abbiamo toccato con mano le preoccupazioni relative alla chiusura totale imposta a seguito dello sviluppo della pandemia – dichiara Elisabetta Neuhoff, amministratore unico di Close to Media – L’impatto economico del lockdown sarà estremamente duro per il Sistema Paese. Per questo abbiamo pensato che idee e soluzioni raccolte direttamente sul campo e su un campione rappresentativo del tessuto economico/finanziario dovessero essere messe a fattor comune. Siamo convinti che condividere punti di vista, spunti e riflessioni sull’uscita da questo impasse in cui si trova l’Italia possa arricchire il dibattito e contribuire allo sviluppo di una intelligenza collettiva”.

Chi ha aderito alla campagna

Tra i vari nomi che hanno al momento aderito alla campagna: Roberto Nicastro – senior advisor del Fondo Cerberus; Luisa Todini – presidente di Green Arrow Capital e del Comitato Leonardo; Giuseppe Galimberti – amministratore delegato di Nanotech; Marco Grillo – amministratore delegato di Abitare In; Alessandro Giglio – presidente e amministratore delegato del Gruppo Giglio; Federico Girotto – amministratore delegato di Masi Agricola; Claudio Manetti – amministratore delegato di Fire S.p.A; Claudio Nardone – amministratore delegato di Sagitta Sgr.

#Italiariparti