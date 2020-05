Giuseppe Albertini eletto Presidente di AIME Associazione Imprenditori Europei

Nel corso dell'assemblea tenutasi l'11 maggio 2020, in videoconferenza a causa delle ben note restrizioni provocate da COVID-19, i soci AIME sono stati chiamati ad eleggere il Presidente, congiuntamente al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Collegio dei Garanti. Risulta eletto all'unanimità l'ing. Giuseppe Albertini, nuovo Presidente AIME 2020-2024.

Giuseppe Albertini

Laurea e Dottorato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano - Socio ed Amministratore di ELTEC - Azienda Elettronica specializzata in progettazione e realizzazione di sistemi di controllo per settori industriali e civili - vent'anni come Consigliere Provinciale di Confartigianato Imprese Varese e negli anni ’90 Componente la Giunta Esecutiva e Tesoriere di Associazione Artigiani della Provincia di Varese.

Esperienze in ambito Pubblica Amministrazione

Nel giugno 2016 Presidente della Camera di Commercio di Varese- Dal 2010 al 2012 Consigliere e Vice presidente di PromoVarese, Azienda Speciale della Camera di Commercio – Dall’agosto 2009 ad oggi Consigliere delle Camera di Commercio di Varese. Inoltre: socio fondatore ed attualmente Consigliere dell’Associazione Scuola Bottega di Malnate, Onlus finalizzata ai progetti formativi per ragazzi con difficoltà e in situazione di forte disagio. Appassionato di musica, di arte e di vela

AIME

Grazie al lavoro svolto dalla Segreteria generale nella persona di Gianni Lucchina, e all’impulso dato dalla Giunta e dalla Presidenza guidata da Armando De Falco, AIME è stata ed è sempre molto presente ed in maniera qualificata nella rappresentanza intersettoriale delle Imprese.

L’Associazione si è impegnata in innumerevoli attività, volte a creare cultura d’impresa, a fare rete, a dare voce alle start-up e a far diventare gli Associati protagonisti nelle dinamiche di trasformazione del mondo imprenditoriale, facendo dialogare intensamente le Imprese e le Istituzioni. Nel quadriennio si è inaugurata una nuova sede e si sono aperte quattro delegazioni territoriali: Puglia, Piemonte, Alto Varesotto ed Alto Milanese. Un’espansione che sprona l’Associazione a fare ancora di più e ad organizzare ancor meglio la sua capacità progettuale e di rappresentanza territoriale. Tanti i partner che si sono aggregati ad AIME per affiancare con servizi qualificati tutti gli Associati e numerosi sono stati anche i convegni e gli incontri pubblici organizzati su molteplici tematiche.

AIME è riuscita a mettere a disposizione degli Associati una quantità importante di servizi (il Credito alle Imprese, la Mutua Assicurativa, i Manager a Tempo, l’Internazionalizzazione, I Servizi in campo energetico, le Politiche Attive del Lavoro, i Servizi di Contabilità e molto altro ancora). Sono stati importanti anche i momenti conviviali, promossi per favorire la conoscenza tra gli Associati e facilitare il confronto diretto tra tutte le imprese.

Non ultima tra le attività svolte, l’enorme lavoro fatto in occasione dell’emergenza COVID 19: servizi ad hoc per i Soci, una pagina web www.aimeitaliainforma.it completamente dedicata e l’organizzazione di ben 8 webinar in un solo mese che hanno visto la partecipazione di oltre 350 imprenditori.

Idee, proposte, progetti

AIME si è sforzata infine in questa delicata fase di immettere nella rete della politica che è chiamata a decidere, una serie di idee, proposte e progetti evitando piagnistei e allarmismi.

Pur nel mezzo di questa emergenza sono stati rinnovati gli organismi dirigenti dell’Associazione che erano a fine mandato. Oggi l’organico si presenta ancora più forte: una Presidenza rappresentativa composta da ben 42 imprenditori e professionisti, un nuovo Presidente ed una rinnovata Giunta.

Giuseppe Albertini

Come abbiamo anticipato, Giuseppe Albertini è il nuovo Presidente eletto. Un imprenditore dalla lunga esperienza associativa, da molti anni componente del Consiglio della Camera di Commercio di Varese nella quale ha ricoperto anche la carica di Presidente.

“Durante questo mandato – dichiara Giuseppe Albertini – nella continuità con l’indirizzo e con il grande lavoro svolto da Armando de Falco, vorrei approfondire ancor più i temi dell’innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo delle Imprese per creare nuove opportunità che si trasformino in posti di lavoro e, nell’immediato, contribuiscano a superare questa fase delicata causata dalla pandemia.

I fattori di successo sono e saranno sempre più dipendenti dalla valorizzazione del capitale umano e dalle partnership tra Imprese. AIME dovrà promuovere tali fattori ed essere stimolo e risorsa affinché gli imprenditori possano diventare sempre più capaci e responsabili nella gestione del presente e nel saper definire le linee per il futuro, favorendo la crescita di start up e di giovani che vogliano intraprendere.

Con la Presidenza e la Giunta neo eletta – conclude Albertini -. siamo chiamati a contribuire a questi obiettivi. Al mio fianco posso contare su colleghi di lunga esperienza e giovani dirigenti entusiasti e pragmatici che mi accompagneranno in questa nuova sfida.”