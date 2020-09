IDI - Istituto Diplomatico - Il ruolo dell'ONU nelle relazioni internazionali

AL VIA L’ATTIVITÀ FORMATIVA

DELL’ISTITUTO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE

Con un corso online sul “Ruolo delle Nazioni Unite nell’attuale fase di crisi delle relazioni internazionali” inizia l’attività formativa dell’Istituto Diplomatico Internazionale, organizzazione non governativa riconosciuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) con lo status consultivo special.

Il corso - diretto dal professor Marco Ricceri, segretario generale dell’EURISPES – durerà 20 ore e fornirà un quadro generale della struttura e del funzionamento della più importante organizzazione internazionale, con approfondimenti su temi di particolare attualità come le missioni di pace e gli obiettivi dell’agenda 2030.

Destinatari del corso

Studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, studenti universitari, neolaureati e professionisti.

IL RUOLO DELL’ONU NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Terranno le lezioni

Adriana Apollonio, rappresentante permanente aggiunto della Repubblica Italiana presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma

Raffaele Cadin, professore associato di Diritto internazionale (Università di Roma La Sapienza)

Cristiana Carletti, professore associato di Diritto internazionale (Università “Roma Tre”)

Sergio Marchisio, già professore ordinario di Diritto internazionale (Università di Roma La Sapienza)

Raffaella Nigro, professore associato di Diritto internazionale (Università di Catanzaro “Magna Grecia”)

Carmela Panella, professore ordinario di Diritto internazionale (Università degli Studi di Messina)

Attila Tanzi, professore ordinario di Diritto internazionale (Università di Bologna)

Ugo Villani, professore emerito di Diritto internazionale (Università di Bari “Aldo Moro”).

Parteciperanno anche funzionari dell’UNITAR (Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e per la ricerca), partner dell’IDI in questa iniziativa: Dr. Julian Caletti (Training and Research) e la Dr.ssa Silvia Vacchi (Divisione per la Diplomazia Multilaterale).

Iscrizioni fino al 1° ottobre 2020

Il corso inizierà giovedì 8 ottobre, le iscrizioni sono aperte fino al 1° ottobre.

Ore di formazione totali: 20

Lingua di erogazione della didattica: Italiano e Inglese

Sede delle lezioni: Distance learning

Periodo lezioni: Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2020

Iscrizione entro: Venerdì 1 ottobre 2020

Costo: Euro 100,00

Per informazioni:

https://idi-international.org/proposte-formative/corso-ruolo-nazioni-unite/

L’IDI ha sede a Roma ed è presieduto dall’avv. Paolo Giordani.

Istituto Diplomatico Internazionale

Palazzo Orsini - Piazza del Biscione, 95 - 00186 Roma

Tel.: +39 06 33975582 Fax: +39 06 96701591

Web: www.idi-international.org



Ufficio stampa

PAOLO BRAMBILLA

www.trendiest-news.com

paolo@trendiest.it