Il Centro ricerche Isagro di Novara dedicato alla memoria del prof. Renato Ugo

Il 23 febbraio 2021, alle ore 17.30, si terrà un webinar aperto al grande pubblico per ricordare la figura di Renato Ugo, per decenni docente alla Statale di Milano.

Isagro SpA, società quotata in Borsa nel segmento STAR, in memoria del prof. Renato Ugo, recentemente scomparso, ha deciso di dedicare il Centro Ricerche di Novara alla sua importante figura. L’amministratore delegato e CEO di Isagro SpA, dott. Giorgio Basile, è stato collega del prof. Renato Ugo per molti anni in Montedison, dove aveva potuto non solo stringere una grande amicizia con lui, ma anche apprezzarne le grandi doti professionali e di innovazione scientifica. A quel tempo Renato Ugo fu coordinatore della ricerca per conto del Presidente di allora, Mario Schimberni, e si rivelò uno dei maggiori chimici italiani.

Ai tempi della Montedison, con Mario Schimberni

La Montedison non c'è più da anni, ma quello che ha rappresentato il polo chimico italiano, non solo dal punto di vista finanziario, ha lasciato un'importante traccia negli uomini che hanno avuto la fortuna di lavorarvi.

Per decenni docente alla Statale di Milano e internazionalmente riconosciuto, Renato Ugo con Jean-Marie Basset, il fondatore della chimica organometallica di superficie e fra i primi ad affrontare la catalisi omogenea con metalli di transizione, sfiorò il Nobel. Negli ultimi anni il professore, accademico dei Lincei, è stato Presidente della AIRI, associazione cui ha dedicato tempo, energie e un grande contributo di autorevolezza scientifica e conoscenza delle problematiche di ricerca industriale di livello internazionale.

La collaborazione con Isagro

Renato Ugo e Giorgio Basile qualche anno fa

Una volta fondata la Isagro SpA, oltre vent'anni fa, il dott. Giorgio Basile è ricorso più volte alla collaborazione col prof. Renato Ugo avviando quelle iniziative nel mondo degli agrofarmaci innovativi che ancora caratterizzano la società Isagro SpA sul mercato internazionale.

Il 18 febbraio 2021, alla presenza della moglie e dei più affezionati amici e colleghi, in una cerimonia riservata ai soli invitati, verrà scoperta una targa in memoria del prof. Renato Ugo presso la sede del Centro Ricerche Isagro SpA di Novara a lui dedicato, mentre il 23 febbraio, nel corso di un webinar aperto al grande pubblico, non solo verrà ricordata in una diretta streaming la figura del professore, ma anche e soprattutto verranno ricordate le importanti cariche ricoperte nel mondo dell’industria chimica e dell’associazionismo negli ultimi anni.

PROGRAMMA del webinar in diretta del 23/02/2021 alle 17:30

Apertura del Dott. Giorgio Basile

Cavaliere del Lavoro Dott. Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica

Dott. Alessandro Spada, Presidente Assolombarda

Dott. Sergio Dompé – Presidente e Amministratore Delegato Dompé Farmaceutici S.p.A.

Cavaliere del Lavoro Dott.ssa Diana Bracco de Silva, Presidente e Amministratore Delegato Bracco S.p.A.

Dott. Rinaldo Psaro, già Direttore Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del CNR

Prof. Dott. Antonio Sgamellotti – Professore Emerito Università di Perugia e Accademico dei Lincei

Dott. Andrea Bairati, Presidente AIRI

Chiusura del Dott. Giorgio Basile

Modera l’incontro Stefano Righi

A partire dalla seconda metà del 2019 e nel corso del 2020 Isagro SpA ha attivamente lavorato all’implementazione del suo nuovo modello di business, nel 2021 completamente operativo, che prevede un focus specifico sullo sviluppo di posizioni di mercato e prodotti/formulati relativi al “Bio-Copper” (ossia di origine biologica/naturale e rameica, quest’ultima rientrante nella chimica inorganica), anche attraverso operazioni di crescita per linee esterne.

