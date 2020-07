Il punto del Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del PD Milano Metropolitano

Pubblichiamo oggi la sintesi che ci ha trasmesso Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano. Nei giorni scorsi aveva già risposto alle nostre domande in questa fase particolarmente delicata della ripresa e alla luce delle prime avvisaglie di riforme che si erano delineate durante gli Stati Generali.

Qui il link all'intervista del 19 giugno.

Il punto di Alessia Potecchi

📝Il nostro Governo non deve perdere tempo, non deve rinviare, non deve aspettare le elezioni di settembre deve decidere, deve terminare questa partita assurda si MES no MES, bisogna utilizzare immediatamente le risorse che spettano al nostro paese, sono convenienti e sono necessarie e immediate, il prestito va restituito in 10 anni ma l’interesse che si paga è simbolico, si tratta di pochi centesimi, è attorno allo 0% con una manciata di centesimi sopra lo zero, se si prendono i soldi sul mercato si paga l’1,70%.

✏️C’è convenienza e c’è la necessità di investire sulla sanità rimediando al tragico errore fatto negli ultimi 10 anni che hanno visto tagliare i fondi alla sanità e significa essere pronti se si dovesse presentare un’altra ricaduta della pandemia. Non dimentichiamo che nella sanità gli investimenti possono rafforzare la ricerca e utilizzare quel patrimonio di competenza e professionalità che ha riguardato gli operatori sanitari che hanno dato un contributo straordinario riconosciuto da tutti.

✒️Bisogna considerare che le risorse del Recovery Fund saranno spendibili il prossimo anno, non utilizzare i fondi per la sanità significa perdere 6 mesi. Abbiamo la fortuna per una congiuntura astrale ci sono 3 donne da cui dipendono le decisioni in Europa e le dobbiamo incalzare perché siano in grado nei prossimi appuntamenti di fare decollare le decisioni ma non solo parlando di cifre ma anche mettendo in campo dei progetti credibili e dei piani che garantiscano la transizione delle sostenibilità ambientali e della innovazione tecnologica.

Il modello Italia

📝L’Italia è diventata un modello per le misure che ha preso al fine di contenere il Coronavirus, allo stesso modo potremmo diventare un modello per l’utilizzo ottimale delle risorse offerte dall’Unione. Le capacità non ci mancano e sarebbe un risultato importante per tutto il nostro sistema politico. Ci guadagneremmo in credibilità davanti all’Europa. E ne abbiamo tanto bisogno visto che l’altro giorno a Bruxelles PD e 5 Stelle proprio sul Mes hanno votato in maniera opposta.

✏️Ma c’è un altro aspetto di cui occorre tenere conto. Se dal punto di vista sanitario in autunno il Paese sarà in sicurezza l’economia non subirebbe un altro drammatico stop. E tuttavia al sistema produttivo non basta tenere a bada il coronavirus. Occorre intervenire subito anche su altri fronti. Mi riferisco al decreto semplificazioni che tante polemiche sta sollevando tra i partiti e infatti non riesce a decollare. Invece è necessario voltare pagina.

Ma .. i problemi Italia

✒️Si volta pagina convincendosi che non c’è un’anonima burocrazia contraria alle semplificazioni, ma che è la politica che non riesce a decidere. L’Italia è il Paese dove esiste una grande corruzione, un numero abnorme di authority e un sistema di regole e sanzioni non definito. In questa situazione prevale la logica del controllo. E così quando si devono realizzare le opere pubbliche si finisce in un labirinto dal quale non si riesce a uscire. È evidente a tutti che con la crisi scatenata dalla pandemia questa situazione non può più continuare. Ed ecco venir fuori il decreto semplificazioni.

📝Ma i partiti di maggioranza iniziano a litigare fra loro e continuano persino durante la discussione in Parlamento. Occorre quindi che le forze che sostengono il governo procedano a un chiarimento. Un chiarimento fino in fondo. Per come è nata e per come si sta sviluppando la vicenda del decreto semplificazioni mostra ancora una volta la difficoltà che ha il governo di decidere.

Che cosa fare?

📌Il Governo deve fare, progettare, realizzare. Ci sono dei problemi strutturali e in quanto tali all’ordine del giorno. Ma con quali priorità li si affronta? Con quali risorse? Con quale idea di società? Per essere ancora più precisi: non basta dire “faremo la riforma fiscale o le riforme” Bisogna anche dire come, quando e in che termini. E poi: come superano i partiti di maggioranza le differenti posizioni sulla riforma della giustizia, sulla sburocratizzazione, sulla riconversione ecologica? Se non si sciolgono prima questi nodi rischiamo di rimanere bloccati e indietro rispetto agli altri paesi europei.

Alessia Potecchi