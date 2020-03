Innoliving SpA lancia il test per Covid-19: bastano 5 minuti per la diagnosi

Pochi minuti e subito la diagnosi per riscontrare il contagio, Innoliving fornisce agli ospedali le "armi" contro il Coronavirus. E’ in consegna alle prime strutture ospedaliere italiane il test per riscontrare in pochi minuti la presenza nei pazienti del Covid-19.

Gruppo Kos – S. Stefano

Nelle Marche alcuni esemplari sono già stati forniti a diverse aree della sanità ed il primo grande quantitativo è in già in arrivo per il Gruppo Kos – S. Stefano. Moltissimi altri ospedali da tutte le regioni d’Italia stanno prendendo contatti in queste ore.

RAPID TEST

La fornitura arriva in Italia grazie alla Innoliving di Ancona, che ha stretto un accordo con la multinazionale Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd., produttrice del RAPID TEST PER COVID-19 Mod. GCCOV-402a.

Si tratta di un kit, già regolarmente iscritto al Ministero della Salute da Innoliving Spa, corredato di una corposa sperimentazione clinica da parte di Centri Studi, Ospedali ed Università cinesi, che sono in questo momento gli unici a poter portare in tutto il mondo il loro importante contributo di esperienza in proposito di COVID-19.

Il Rapid Test è di facile utilizzo, bastano poche gocce di sangue del paziente ed il riscontro visivo arriva in 5 minuti. Questo consente ai medici di conoscere da subito la presenza del virus nel paziente.

Per gli ospedali è molto utile perché possono fare questo test rapido, ed escludere tutti i negativi rapidamente e con un costo molto basso, ed invece fare il tampone ai positivi. L’altro utilizzo importante è per dipendenti, forze dell’ordine, personale soccorso (Croce Rossa) ecc. perché può essere usato quotidianamente per monitorare i dipendenti.

Il grafico sotto, chiarisce bene il funzionamento:

Innoliving SpA

Innoliving opera da oltre 10 anni nel settore dell’health -care e la cura della persona, studia prodotti grazie al suo ufficio studi/marketing ed è presente in Cina con un’azienda partecipata che produce prodotti nel settore. La Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd produttrice ha già avuto modo di testare il prodotto in Europa consegnando alla polizia belga 180.000 kit per test immediati. Sono molti i Paesi che si stanno interessando, tanto che sono già stati inviati quantitativi importanti in molti altri Paesi nel mondo. La capacità produttiva è di 500.000 kit prodotti al giorno.

Mauro Bisci

“Da sempre la nostra azienda pensa, realizza e distribuisce prodotti nel settore medicale – ha detto Mauro Bisci Presidente di Innoliving - Ci sembra giusto in questo momento mettere a disposizione tutto il nostro know-how e le nostre capacità per dare una pronta risposta alle esigenze dei medici e di tutti gli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Pensiamo che il test possa essere uno strumento utile per fare diagnosi veloci e semplice nell’utilizzo, tengo a sottolineare che, grazie alla forza Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd (uno dei più grandi colossi al mondo in tema di test in Vitro) ed alla nostra ferma volontà di non speculare su questa gravissima situazione, abbattendo al massimo i nostri margini, il nostro prezzo di cessione è quasi la metà di quanto abbiamo, udito, si trovi fino ad ora sul mercato Europeo”.