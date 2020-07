Insertbook. È in arrivo il nuovo social network fondato da Kevin Ponticello

Sui sistemi operativi Android e IOS, presto sarà scaricabile “Insertbook”, il social network di cui il giovane imprenditore veneto Kevin Ponticello è fondatore. L’avvocato Gianluca Lanciano, che si sta occupando degli aspetti legali per il lancio della piattaforma sul mercato, nonché titolare del portale giuridico www.miolegale.it, ci spiega com’è nato il social network e alcuni aspetti tecnici.

Avv. Lanciano, come si chiama la nuova piattaforma social network?

In qualità, di consulente legale della Insertbook s.r.l., società omonima del nuovo social network, posso riferirle, che il progetto è in fase avanzata, sarà pubblicato e reso accessibile agli utenti, a livello internazionale, entro la fine dell’anno. L’App sarà scaricabile sui dispositivi mobili, per i sistemi operativi Android e IOS.

Dove è nata l'idea?

Il progetto è nato in America latina e inizialmente era destinato per i paesi caraibici, dove si trovano alcuni degli investitori e finanziatori. Poi, è stato sviluppato per il pubblico italiano.

Come funziona?

Per evidenti ragioni di riservatezza posso anticipare che il network di base è stato creato per aggregare le persone con interessi comuni. In particolare, gli utenti pubblicheranno contenuti condivisi e crearne con gli strumenti offerti da Insertbook. Il social si basa su un framework MVC (Model View Controller), prevede l’implementazione d’innovativi sistemi di identificazione degli utenti, tramite riconoscimento facciale e di individuazione dei contatti, non solo accomunati da medesimi interessi geograficamente vicini tra loro, sfruttando i sistemi di geo localizzazione presenti ormai in tutti i device mobili.

Sappiamo che sul mercato ci sono gli investitori interessati all'acquisto della piattaforma

Oltre, ai soci fondatori e alcuni imprenditori veneti, non sono mancati gli interessamenti da parte d’imprenditori esteri, sia dei paesi caraibici, dove il social verrà lanciato in concomitanza con l'Italia e della penisola arabica. Gli investitori hanno potuto visionare in anteprima l’applicazione, trovandola di particolare interesse. Quanto alla promozione, in Italia, la società Insertbook s.r.l. si affida all’agenzia “DigitalVip Management”, di sua proprietà che si occupa di rappresentare volti noti e lanciarne nuovi nel mondo dello spettacolo.