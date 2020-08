Intervista a Rosario Rasizza: il ruolo post-covid delle agenzie per il lavoro

Rosario Rasizza, Presidente Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) e amministratore delegato di OpenjobMetis SpA, unica agenzia del lavoro quotata in Borsa Italiana, non affronta con noi solo il tema delle iniziative post-covid che le agenzie per il lavoro intendono realizzare, ma ci dà un quadro completo della situazione politica e un sua opinione su quanto andrebbe ancora fatto.

Cav. Rasizza, qual è la sua visione, in generale, sulla situazione economica post-pandemia dal punto di vista delle agenzie per il lavoro?

Per fare capire l’effetto della pandemia, possiamo utilizzare la metafora di una grandinata, che arriva improvvisamente, colpisce duramente, ma che ora, dal punto di vista economico, fortunatamente comincia a dare segni di sciogliersi.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro e in particolare delle agenzie per il lavoro, che sono specchio fedele dell’economia reale, il mese di aprile è stato il mese più complesso. Fortunatamente, alla riapertura, appena c’è stata la possibilità per le imprese di tornare al lavoro, la ripresa si è cominciata subito a vedere.

Voglio dare un messaggio di ottimismo e di speranza: pensi che nella nostra agenzia per il lavoro, nel giro di tre mesi, siamo passati da 3,5 ore lavorate al giorno a 6,5, e questo è un dato importante. Nel giro di due mesi siamo tornati, da 14.000 lavoratori sul campo subito dopo il lockdown, a oltre 18.000, altro dato significativo che viene direttamente dall’economia reale. Anche i dati dei nostri ricavi, dopo il crollo di aprile, parlano di una situazione che migliora in maniera importante e veloce mese su mese: da un calo di oltre il 40% a un calo decisamente più ridotto del 9% nel mese di luglio.

Ci fa un breve commento sulle bozze che circolano del cosiddetto “decreto agosto”?

Diciamo che il decreto sembra più un simpatico scherzo di metà agosto. Le faccio un esempio pratico, che prendo dall’ultima bozza che sta circolando: l’articolo 3 sul lavoro parla di “esonero del versamento dei contributi previdenziali alle aziende che non richiedono la cassa integrazione”; in pratica, ci stanno dicendo che aiuteranno chi in teoria non ha bisogno. Ma c’è di più, sempre nella bozza, leggo che da questo beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto un calo di fatturato nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ora, questo è un esempio su tanti e magari la bozza cambierà nelle prossime ore, ma è significativo di come i provvedimenti vengono scritti. Certe volte ho l’impressione che nei ministeri ci siano due squadre di lavoro, una che scrive bene i provvedimenti, e la seconda che li rende inefficaci o inapplicabili, salvando però la possibilità di poter comunque fare grandi annunci pubblici.

E del blocco dei licenziamenti, che cosa pensa?

Pur comprendendone la logica, nel momento in cui non si consente alle aziende di licenziare, si hanno due possibilità: o la cassa integrazione ci sarà per sempre, o a mano a mano che si esaurirà, le aziende cercheranno di riorganizzarsi. È il presupposto che è sbagliato, ovvero che gli imprenditori vogliano liberarsi del loro bene più prezioso, il proprio capitale umano. Sono convinto che gli imprenditori non licenzino a meno che non siano davvero obbligati dalla situazione contingente. Se l’economia crolla e non ci sono incassi, come si fanno a pagare gli stipendi? È molto semplice.

Il governo avrebbe dovuto ascoltare maggiormente chi è sul campo, come noi agenzie per il lavoro, che in vent’anni di attività abbiamo dimostrato di sapere creare un mercato che ha prodotto ottocentomila posti di lavoro. Bastava, ad esempio, stabilire che le aziende che purtroppo avevano necessità di licenziare, ovviamente rispettando i contratti collettivi nazionali, avrebbero avuto un contributo da girare a un’agenzia per il lavoro, per aiutare i lavoratori in esubero a ricercare un nuovo posto di lavoro. Si chiama outplacement e fa parte delle politiche attive del lavoro. Una possibilità in più per il lavoratore di trovare un nuovo posto di lavoro, invece che rimanere in cassa integrazione e venire comunque licenziato appena finirà.

Poi ci sono i navigator. Ma quelli sono ancora in prova.

Cerchiamo di essere positivi ... quali sono i tre punti che suggerirebbe al governo?

Posso riassumerli in un concetto: ricordati di non sapere.

Non è detto che chiunque di noi venga eletto sia necessariamente formato per conoscere tutte le questioni su cui dovrà legiferare. Nelle aziende, noi amministratori delegati tutti i giorni ricordiamo di non sapere e ci circondiamo di persone più brave e più esperte di noi in tanti campi. Chi governa ha la grande fortuna che questo è un paese fatto da tanti imprenditori e ogni categoria di imprese si è costituita in associazione. Se io fossi il Premier non mi inventerei nulla, chiamerei, per stare nel nostro settore, Assosomm (ndr. Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) e gli darei trenta giorni di tempo per portare delle proposte concrete che coprano degli indirizzi strategici dati dal Governo. E così per tutte le associazioni delle varie categorie produttive.

Come OpenjobMetis state mettendo in campo delle iniziative particolari in questo momento?

Abbiamo capito che molte imprese non si sarebbero certamente fermate ad agosto. In un anno dove tanti le ferie le hanno già fatte obbligatoriamente durante il lockdown, questo mese è fondamentale per ripartire e molte aziende ci stanno chiedendo di sostenerle. Ecco come nasce la nostra iniziativa “Il lavoro non si ferma”. In pratica, i nostri clienti che assumeranno ad agosto dei nuovi lavoratori, ci pagheranno le relative fatture a gennaio 2021. Un sostegno finanziario concreto che ci possiamo permettere come grande azienda con le spalle larghe.