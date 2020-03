Isagro SpA amplia la sua presenza nel mercato delle “Biosolution”

Isagro SpA è una multinazionale italiana che, pur con dimensioni ridotte rispetto ai grandi player mondiali, ha presenza storica e di successo consolidata attraverso la ricerca e sviluppo e con una presenza globale che le consente di operare a diversi livelli della catena del valore sul mercato sia degli agrofarmaci di sintesi chimica, sia di quello delle “Biosolution”.

Isagro opera a livello mondiale nel mercato dei prodotti per l’agricoltura con soluzioni innovative, a basso impatto ambientale, per la protezione e la nutrizione delle colture.

BIOSOLUTIONS, BIOSTIMOLANTI, BIOCONTROLLO

Con il termine “biosolutions” si intendono i prodotti di origine naturale che esercitano un effetto “biostimolante” o di “biocontrollo” e che trovano ampi spazi di impiego in agricoltura biologica ma anche nell’agricoltura tradizionale dove, affiancate all’utilizzo dei prodotti di sintesi chimica, danno vita al concetto di difesa integrata nell’ottica di ottimizzare la qualità e la quantità dei raccolti minimizzando l’impatto ambientale.

Sui “biostimolanti” Isagro ha giocato un ruolo pionieristico sviluppando vendite a livello globale di alcune soluzioni di alto valore, mentre sul fronte del “biocontrollo” Isagro ha scoperto e sviluppato una soluzione a base di Trichoderma, attualmente in forte crescita soprattutto nei mercati dell’Europa meridionale, oltre ad avere una significativa presenza sul mercato italiano nel settore dei feromoni.

Abbiamo parlato con Gianluca Fusco Group Director Marketing & Sales e Lorenzo Campioni Deputy Sales Manager di Isagro SpA per meglio comprendere quanto la decisione di cambiare rotta con l’abbandono dello studio di nuove molecole chimiche, più volte annunciato nei mesi scorsi dal presidente e azionista di riferimento di Isagro SpA, Giorgio Basile, a favore dell'area del biologico, si stia concretizzando. Qui sotto quanto ci hanno detto.

LA STRATEGIA

“L’obiettivo strategico di Isagro è quello di crescere nel settore delle “Biosolution” sia attraverso un ampliamento del proprio portfolio, sia con un rafforzamento della propria presenza commerciale sui mercati target. L’arricchimento del portfolio avverrà sia investendo nello sviluppo di nuove soluzioni “in house” sia attraverso linee esterne, quali acquisizioni o collaborazioni con terze parti.”

LA DISTRIBUZIONE

“Il modello distributivo sarà sempre più orientato alla prossimità con i distributori e produttori, al supporto tecnico e a generare una domanda di prodotto Isagro. Le strutture distributive di proprietà (Affiliate) saranno adeguatamente rafforzate e valorizzate per massimizzare la presenza nei territori di riferimento; nuove ulteriori collaborazioni con partner locali permetteranno la crescita e il posizionamento del portfolio nei territori dove la società non ha una presenza diretta.”

SPAGNA E COLOMBIA

“Le Affiliate in Spagna e Colombia, oltre ad una rinnovata presenza diretta in Italia, rappresenteranno le priorità per l’implementazione della futura strategia di sviluppo.

Isagro Spagna è una solida realtà con un team tecnico e commerciale esperto soprattutto su colture quali olivo, ortaggi e vite. La società ha sviluppato e consolidato un portfolio “Biosolution” e chelati, oltre ai prodotti di chimica tradizionale.

Isagro Colombia negli ultimi anni grazie a una crescente squadra di giovani talenti è riuscita a ritagliarsi un importante presenza sul mercato della patata, del riso e del fiore reciso. Il loro portfolio è ricco di soluzioni all’avanguardia e le aspettative sono di registrare una forte crescita nei prossimi due anni grazie ai costanti investimenti di marketing e forza vendita.

ITALIA

“In Italia, le “Biosolution” stanno registrando una crescita esponenziale principalmente grazie al costante sviluppo e alla segmentazione della gamma di prodotti a base di Trichoderma, valida soluzione per il controllo di patologie funginee per gli ortaggi, il pero e la vite, colture nelle quali Isagro sta rapidamente catturando importanti fette di mercato. I Biostimolanti e i feromoni completano l’offerta di “Biosolution” che a breve verrà ulteriormente allargata con nuovi prodotti.

La cooperazione di consulenti e agenti e la costante partecipazione a seminari e eventi di settore contribuiscono a incrementare la motivazione e le aspettative di crescita del team italiano. Grazie ad alcune innovative “Biosolution” di proprietà in fase di test, oltre a potenziali prodotti di terze parti, la società conta di registrare un forte incremento di fatturato e presenza di mercato nel settore già nel breve / medio periodo”.

Possiamo concludere che, forte di una lunga esperienza nel settore dell’agricoltura, Isagro è oggi pronta a un arricchimento della propria offerta in termini di prodotti e a un ampliamento della propria presenza nel settore della delle “Biosolution”.