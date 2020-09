Iuliana Ierugan presenta una giornata per la speranza: "Un calcio al cancro"

“GREEN DAY FIEST IN FACTORY” (Una Giornata Per La Speranza) Evento Speciale Regione Lombardia & Provincia di Varese

La Lombardia con la provincia di Varese dà appuntamento alla bellezza. Non è la prima volta, ma oggi parliamo di un impegno ufficiale preso nella prestigiosa cornice del varesotto dove proprio quest'ultima ha avuto l’onore di essere prescelta come location nazionale di questo splendido ed unico evento: la SEMIFINALE NAZIONALE del concorso Ragazza Cinema Ok - speciale tappa provincia di Varese

Una Ragazza Country X Cinecittà

Ed è proprio qui in questa bellissima e unica location della Fattoria Canale di Azzate di Lilliana Canale, che la dirige con passione e dedizione tra natura e agricoltura, facendola diventare uno degli Agriturismo più apprezzati del Lago di Varese, che il fondatore e ideatore Pasquale Cafaro (in arte VJ PASKAL) ha creato l’ambiente suggestivo ed elegante per selezionare le finaliste.

I risultati

1° Classificata

Miss Un Calcio al Cancro 2020

Jessica Di Natale 22

Alessandria AL

2° Classificata

Miss Ragazza Country X Cinecittà

Giulia Russo 16

Gallarate VA

3° Classificata

Miss Varese

Elisa Ossola Gaspari

Samarate VA

4° Classificata

Miss Fashion

Matilde Ferri

Samarate VA

5° Classificata

Miss Smile

Alessia Salviani 16

Cavaria VA

6° Classificata

Miss Candy

Desirè Marziano 14

Cardano al Campo VA

VJ PASKAL, noto showman e personaggio del jet set internazionale, del mondo della musica e dello spettacolo, protagonista di diverse apparizioni e partecipazioni radiotelevisive, tra cui la più recente quella di Italia's Got Talent, ha ricevuto anche il riconoscimento del premio Un Cuore D'oro (The Best Dj Award for Life) dall'ultimo Festival di Sanremo, come miglior Dj e artista musicale impegnato per la solidarietà.

UN CALCIO AL CANCRO

A questo proposito VJ PASKAL ha deciso di presentare questa importante ed unica iniziativa di solidarietà per la medicina oncologica e per il sociale mirata a contribuire per ricerca al miglioramento degli effetti invasivi della chemioterapia detta UN CALCIO AL CANCRO. Nata da una sua stessa idea nel 2015, grazie all’esperienza vissuta con la malattia in modo diretto con risultati stupefacenti, ha voluto così anche ringraziare il centro ricerche dell'Ospedale "Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per la sua collaborazione.

Da questa bellissima iniziativa di questo brillante e geniale artista diversamente abile e la gentile collaborazione di Valter Ferro è nato un evento benefico (No Profit) per il sociale: spettacolo - musica - moda - solidarietà per allietare ed animare il popolo del divertimento dopo il lockdown Covid 19 per Estate 2020, denominato “GREEN DAY FIEST IN FACTORY" (Una Giornata per la Speranza) con l’obiettivo di offrire momenti di spettacolo di solidarietà con la presenza di artisti VIP del panorama nazionale.

Iuliana Ierugan

La serata dell’evento è stata condotta da una grande ospite vip del mondo dello spettacolo a livello nazionale ed internazionale del cinema e della Tv: la bellissima e bravissima show girl IULIANA IERUGAN.

Iuliana arriva direttamente da molte apparizioni del piccolo e grande schermo come quella più famosa, che l’ha resa popolare con il suo pubblico. cioè LETTERONA DI PASSAPAROLA, già conosciuta per le sue molteplici iniziative sociali ed internazionali.

Ma la battaglia contro il cancro è forse la prima volta che la vede protagonista in modo così diretto e personale, forse anche perché ne è una delle testimonial; e la serata è stata arricchita dalla partecipazione straordinaria dell'artista ben conosciuto sul territorio varesino Valter Ferro in arte Zio Wally e dalla grande esperienza dell'organizzatrice eventi di Miriam Trombia By My Creation.

Per il supporto si ringraziano anche l'associazione benefica e comitato La Fenice EGE Gallarate e Raffaella Molinari, altro nome molto conosciuto nel panorama di organizzazione serate ed eventi del Varesotto, lo Showman musicista autore e compositore Tony Erre.

Special Guest sono stati l'artista TV e Web CRISTIAN e l’imprenditore varesino Domenico Pagnotta proprietario di diverse aziende di Food, Beverage e Entertainment sportivo del territorio.

La Fenice” ENTERTAINMENT Group Event VIA Donatello 12 21013 GALLARATE VA Infoline: VJ PASKAL 348.0438845 Infoweb: com.lafenice@gmail.com