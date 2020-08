Just Cavalli a Porto Cervo. Il 5 agosto dj set, Gianluca Vacchi in consolle

Chi cerca esclusività, non può poi che optare per Just Cavalli a Porto Cervo, in una location entusiasmante. Lo stilista fiorentino di fama internazionale Roberto Cavalli, rinnova l'appuntamento per la stagione estiva 2020 e arricchisce il suo concetto di nightlife approdato in Costa Smeralda in un luogo unico, un luogo in cui le tre eccellenze italiane Fashion, Food e Design si ritrovano per dare vita al suo progetto di hospitality e di entertainment di lusso. Al Just Cavalli Porto Cervo la musica è sempre diversa.

Gianluca Vacchi

Il 5 agosto Gianluca Vacchi sarà in consolle per il suo dj set e la festa del suo compleanno. La serata sarà aperta da Nicola Zucchi. Re di Instagram, ormai top dj internazionale, si esibisce nei più importanti club del pianeta e, come tutti gli anni, ha scelto Just Cavalli a Porto Cervo per festeggiare il suo compleanno. Vacchi, come tutti ormai sanno, diventerà papà, questo compleanno quindi sarà ancora più speciale e lui continua a essere un fenomeno mondiale, qualsiasi cosa faccia.

Tra le sue passioni, oltre allo sport, la musica, il ballo e i dj set nei locali più esclusivi, come al Just Cavalli di Porto Cervo.

Reservations +3907891776514 Online tickets: justcavalliportocervo.com/booking#justcavalliportocervo

Fashion, Food e Design

Just Cavalli Porto Cervo ha inaugurato Venerdì 24 Luglio 2020 con un Grand Opening.

Il ristorante propone una selezione di ricette tradizionali della cucina italiana con declinazioni toscane a cui verrà abbinato dell’ottimo vino tra cui spicca l’etichetta ”Tenuta degli Dei", azienda di proprietà della famiglia Cavalli. Da quest’anno inoltre arricchiamo le nostre proposte con l’introduzione di un menù Sushi moderno e contemporaneo e le Pizze gourmet.

Lusso e modernità

Il club è un connubio di lusso e modernità. Strutturata per ospitare eventi mondati e fashion show spiccherà naturalmente per la selezione musicale curata da alcuni dei migliori sound artists del mondo e per cocktail gustosi a base di Roberto Cavalli Vodka. Assapora il fascino della Costa Smeralda apprezzando un narghilè del vostro aroma preferito nella esclusiva shisha lounge.

Gli arredi del ‘Just Cavalli Porto Cervo’ arrivano direttamente dalla maison, sedie, tavoli, mise en place e cuscini tutto in tema floreale e animalier firmato Roberto Cavalli.

Info & reservations

+3907891776514

info@justcavalliportocervo.com

https://www.justcavallliportocervo.com

Via della Conchiglia, 4

Arzachena - Porto Cervo