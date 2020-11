Kampos è partner ufficiale di Consorzio Costa Smeralda. “Lusso e Integrità"

Dopo aver ottenuto lo scorso settembre il prestigioso riconoscimento Butterfly Mark, che identifica i marchi del lusso che soddisfano i più elevati standard di innovazione e prestazioni ambientali, Kampos sigla oggi con il Consorzio Costa Smeralda un’importante partnership di lunga durata, all’insegna dell’integrità.

Kampos, brand di costumi e accessori sostenibili lanciato nel 2020 da Alessandro Vergano, aggiunge quindi un nuovo tassello al proprio impegno verso la sostenibilità e la salvaguardia dei mari.

La nuova partnership sarà all’insegna di “Lusso e Integrità”

“Dal mare al mare con Integrità” è infatti il motto di Kampos, dove il termine “Integrità” riunisce per il brand i concetti di sostenibilità, responsabilità e sicurezza. "Il nostro marchio nasce dall’amore incondizionato per il Mar Mediterraneo e in particolare per la Costa Smeralda", afferma Alessandro Vergano, CEO e fondatore di Kampos. “La bellezza della Costa Smeralda è unica, indefinibile e magnetica, ma affinché possa risplendere ogni giorno è necessario impegnarsi con grande dedizione nel proteggerla e rispettarla”.

In seguito all’accordo, Kampos sarà la prima realtà del fashion a poter utilizzare nel proprio logo il marchio registrato Costa Smeralda, che riunisce e definisce solo i territori delle proprietà associate al Consorzio. Kampos sta inoltre progettando per la prossima primavera una capsule collection per celebrare la collaborazione.

Consorzio Costa Smeralda

“La partnership con Kampos è un primo passo del percorso virtuoso avviato quest'anno dal Consorzio siglando un accordo con SDA Bocconi, dipartimento di ricerca della nota università italiana, per sviluppare un piano quinquennale di sostenibilità in linea con gli obiettivi definiti dall'agenda 2030 degli SDGS delle Nazioni Unite. Kampos è un ottimo esempio di come sia possibile coniugare obiettivi aziendali e rispetto per l’ambiente, un modello da seguire per tutti i Consorzi ", ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato del Consorzio Costa Smeralda.

Il Consorzio Costa Smeralda, con sede a Porto Cervo, è un'associazione senza scopo di lucro costituita il 14 marzo 1962 con l'obiettivo di programmare un equilibrato sviluppo urbano e residenziale, tutelando e accrescendo il prestigio e la rivalutazione di questo patrimonio con opere e attività di valorizzazione turistica. Tale impegno si riflette da un lato nel controllo dell'ambiente e del paesaggio e degli elementi costruttivi, dall'altro nella fornitura di un sistema di servizi ambientali e di sicurezza con un elevato standard di qualità.

Kampos

Sin dal suo lancio nella primavera di quest’anno, Kampos ha sempre mostrato un rapporto d'amore per la magnifica costa sarda. Partner ufficiale della One Ocean Foundation, onlus fondata dallo Yacht Club Costa Smeralda, il brand ha aperto a giugno il suo primo negozio di proprietà a Porto Cervo e si è impegnato a girare tutte le sue campagne in Costa Smeralda. Kampos crea linee di moda di alta qualità e sostenibili al 100% e intraprende azioni per sensibilizzare e contrastare la pesca eccessiva e l'inquinamento marino.

Per saperne di più sul marchio e sulle collezioni del brand, visita il sito di KAMPOS.

Sostenibilità e salvaguardia dei mari

KAMPOS Costa Smeralda ... Dal mare al mare con Integrità

KAMPOS crede nella possibilità e nell’importanza di poter contribuire alla creazione di un mondo nuovo, con sempre maggior Integrità ( una parola che per Kampos racchiude i concetti di sostenibilità, responsabilità e conseguentemente sicurezza), ora e per le generazioni future. L'esclusiva proposta di vendita di KAMPOS si basa sulla sensibilizzazione dei danni arrecati dalla pesca eccessiva e dall’inquinamento marino, offrendo ai consumatori capi di abbigliamento realizzati con filati che provengono dal riciclo di bottiglie di plastica presenti nel mare e da reti da pesca dismesse o inutilizzate, nonché da tessuti sostenibili e biologici.

