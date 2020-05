La piattaforma Opstart si appresta a offrire Minibond, per finanziare le PMI

Già da qualche mese la piattaforma di equity crowdfunding Opstart era entrata nel mercato del private debt, grazie alla sua nuova divisione Crowdbond. Per farlo, aveva adottato la piattaforma di negoziazione di Frigiolini & Partners Merchant, già in uso al portale italiano di crowdfunding Fundera.

Opstart aveva così dato il via a Crowdbase, un portale completo in cui l’investitore potrà avere accesso a tutti gli strumenti finanziari crowd più innovativi, tra cui in futuro figureranno anche il lending crowdfunding e le STO (Securities Token Offering).

Ma c'è oggi un'altra novità

Opstart ha ricevuto l'autorizzazione di Consob per pubblicare offerte che prevedono l'emissione di titoli di debito e obbligazioni da parte di PMI

Giovanpaolo Arioldi

"Dopo la recente novità dell’aumento degli incentivi fiscali al 50%, sono felice di comunicare questa grande notizia per investitori e imprese" dichiara Giovanpaolo Arioldi. "Opstart diventa così il secondo portale in Italia a ottenere il via libera. Le obbligazioni emesse da spa e i titoli di debito emessi da srl, più conosciuti con il termine di Minibond, rappresentano delle fonti di finanziamento alternative rispetto ai tradizionali prestiti bancari, sempre più utilizzate in Italia grazie ai loro numerosi vantaggi."

Tutte le offerte di questo tipo verranno pubblicate su Crowdbond, la divisione di Crowdbase dedicata al mondo dei Minibond che Opstart attiverà nelle prossime settimane.

"Sono molto orgoglioso di questo risultato, che ci permetterà di fare un ulteriore e grande passo in avanti nella creazione di proposte di finanziamento alle imprese e quindi di offrire nuove opportunità d’investimento in economia reale, che ora più che mai ha bisogno anche dell’aiuto dei portali Fintech per accelerare la fase di ripresa dopo il lock down" conclude Giovanpaolo Arioldi.

Chi è Opstart

Opstart è un portale di equity crowdfunding lanciato a Bergamo nel 2015 da Giovanpaolo Arioldi (ad e direttore generale) e Alessandro Arioldi (CTO). Opstart è stato il primo portale di crowdfunding a ideare il crowdlisting. In particolare, lo effettuerà Cesynt Advanced Solutions, che ha sviluppato la piattaforma di e-learning iSkilled.

Nel novembre scorso, Opstart ha chiuso un round di finanziamento, grazie a cui è entrata nel capitale Aleph Finance Group Plc, holding d’investimento proprietaria di Pairstech Capital Management. Aleph, tramite Pairstech, prevede importanti sinergie per l’apertura a nuovi mercati del capitale in Europa e UK tramite lo sviluppo di Crowdbase.it, nuova versione di Opstart, rivolta agli investitori professionali e istituzionali. Quest’ultima offrirà strumenti di private debt, criptoasset e STO (Security Token Offering) grazie all’implementazione della tecnologia blockchain.