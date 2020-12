“Le Ali Del Paese”. Artigianato e imprese lombarde uniti nella solidarietà

In concomitanza con la Giornata mondiale della solidarietà indetta dall'ONU il 20 dicembre 2020, Cristian Raggi, con l’associazione “Le Ali Del Paese” presenta il nuovo progetto rigorosamente no profit “Piazza Lombardia”. “In questo 2020” dichiara Cristian Raggi “abbiamo vissuto in prima persona lo smarrimento causato da un mondo in continua evoluzione e da questo sentimento negativo è nata l’esigenza di una prospettiva di riscatto, di rinascita, che potesse bilanciare il venir meno di certezze che credevamo acquisite”.

Intervista a Cristian Raggi

Cristian Raggi è CEO and founder di Raggi Lampadari Creation, e designer di Valeria Marini luci. Lo scorso anno durante la manifestazione "Il Made in Italy a SanremON", un viaggio nella musica e nella bellezza, passando per la moda e la gastronomia, ha consegnato il premio a Valeria Marini per la nuova collezione di lampade “Baci Stellari”. Madrina della serata Iuliana Ierugan, attrice e conduttrice televisiva, molto attiva nel mondo della moda e del design.

Ci può parlare dei valori che questa nuova iniziativa “Piazza Lombardia” porta sul mercato?

“A volte non siamo consapevoli di quanto la formula imprenditoriale della micro impresa rappresenti un valore aggiunto, spesso fondata da un grande livello di tecnica, di storicità e di ricerca nonché una fucina di arte e scambio culturale. Un patrimonio storico per la nostra nazione. Purtroppo queste realtà non sempre riescono a usufruire di tutti i mezzi che le nuove forme di comunicazione mettono a disposizione e non sempre riescono a fare rete per crearsi un palcoscenico adeguato. Questo soprattutto a causa della decisa accelerazione imposta dalla pandemia che ha spinto in direzione del mercato online. Proprio su questa criticità abbiamo voluto intervenire noi”.

Lei recentemente ha partecipato a numerose attività di carattere politico. Come si inserisce questa iniziativa?

“Visti i miei incarichi degli ultimi anni, in particolare la presidenza delle attività produttive in Lombardia conferitami dall’onorevole Gelmini, ho pensato di concretizzare l’esperienza acquisita in un unico grande progetto a favore delle eccellenze della nostra Regione (e non solo)”

Quali sono gli obiettivi di “Piazza Lombardia”?

“Con l’associazione “Le Ali Del Paese”, formata da giovani professionisti e della quale sono presidente, abbiamo dato vita ad un nuovo progetto rigorosamente “no profit” denominato appunto “Piazza Lombardia”: una grande piazza virtuale potenzialmente con migliaia di visitatori in cui stiamo inserendo, come se fossero tante vetrine, tutte quelle realtà anche di piccole dimensioni che rappresentano la qualità e la tradizione. Sembrerà di essere catapultati in borgo, o appunto, in una piazza”.

Come funziona la piattaforma?

“In pochi secondi il cittadino può trovare prodotti e situazioni ricercate e spesso poco visibili mentre sempre in pochi istanti l’azienda si ritrova sotto i riflettori del grande pubblico. Abbiamo eccellenze in campo del vinicolo, dell’artigianato, della moda, del turismo, del food e via discorrendo, cercando di premiare in particolar modo le aziende con uno sguardo orientato al futuro ecosostenibile. Ringraziamo in modo particolare anche i nomi dello spettacolo che si sono prestati a dare sostegno e visibilità a questa iniziativa, a partire dall’amica Valeria Marini. Oltre a vetrine internazionali ed eventi, non mancheranno situazioni di confronto anche con figure istituzionali, il tutto senza chiedere un euro a queste realtà.

Insomma vogliamo che Piazza Lombardia diventi il punto di riferimento, la bussola per i nostri concittadini e per chi ci visita da fuori. Negli ultimi anni io e i miei collaboratori abbiamo creato momenti di ampia aggregazione, oggi i tempi sono cambiati e sono consapevole che serva fornire urgentemente anche degli strumenti e una visione propositiva del futuro prossimo, perché è inevitabile che dopo questo lungo e sofferto stop ci aspetti una ripartenza in cui è necessario essere pronti , competitivi e soprattutto non soli. Il nostro lavoro è pronto, stiamo inserendo le ultime aziende che si sono proposte. A inizio 2021 sarà tutto a pieno regime. Sul gruppo Facebook “Le Ali Del Paese“ aggiorneremo lo stato dei lavori e i contatti”.