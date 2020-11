"Le Donne & il Vino" per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

L'avv. Giampaolo Berni Ferretti (Presidente di Milano Vapore) e Carmelo Ferraro (Presidente del Comitato Scientifico di Milano Vapore), parteciperanno, in qualità di ospiti e di relatori, il prossimo 25 novembre 2020 alle ore 19.00, alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne istituita dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite con lo scopo di sensibilizzare la società intera sulla violenza di genere e il femminicidio, all' evento in streaming organizzato da DWINE sul tema. Parte del ricavato dell'evento andrà in beneficenza.

#LeDonne&ilVino- UN CALICE DI VINO CONTIENE MOLTO PIÙ DI QUEL CHE SI VEDE: LE DONNE LO SANNO

Un calice di vino contiene molto più di quel che si vede: le donne lo sanno, e quando lo riempiono versano dentro anche un po' di loro stesse, un po' del loro mondo e per rivelarlo abbiamo scelto la data del 25 novembre non a caso.

Le Donne & il Vino

#LeDonne&ilVino in occasione della Giornata Mondiale del 25 novembre, con lo scopo di sensibilizzare la società intera sulla violenza di genere e il femminicidio, vuole rappresentare un passo avanti per l’eliminazione di ogni forma di sopruso. "Vogliamo omaggiare la forza e la meraviglia delle DONNE attraverso protagoniste speciali" dichiarano gli organizzatori.

Isa Maggi (https://www.facebook.com/isa.maggi ) coordinatrice nazionale degli stati generali delle donne, sarà con noi con la passione e l'energia che la contraddistinguono per parlarci di un progetto straordinario, di innovazione sociale auto sostenibile per donne in difficoltà che promuoverà e sosterrà progetti nazionali e internazionali per il superamento di qualsiasi barriera di discriminazione sociale e la piena espressione di sé: Villa Gaia.

Villa Gaia

Villa Gaia (https://www.fondazionevillagaia.org/) è un'antica dogana, un luogo di passaggio, di cambiamento, oggi in fase di ristrutturazione nell'Oltrepò Pavese, è un sogno che noi vorremmo veder realizzarsi. Elisa e Silvia sono due sorelle dinamiche e determinate che incarnano l’amore e la passione per il territorio infondendoli nell’azienda di famiglia “Le Fiole” (https://www.lefiole.com/), il cui nome indica proprio “le ragazze” secondo una affettuosa espressione locale.

Giampaolo Berni Ferretti e Carmelo Ferraro

Interverranno anche l’avvocato Giampaolo Berni Ferretti (presidente di Milano Vapore www.giampaoloberniferretti.it) e Carmelo Ferraro (Presidente del Comitato Scientifico di Milano Vapore https://www.wikimilano.it/wiki/Carmelo_Ferraro ), che proprio in relazione alla violenza di genere hanno sollevato la problematica che ancora oggi a Milano, città aperta e solidale, troppo spesso sono molti i comportamenti "violenti" che, ahinoi, forse per il pudore, la paura e il timore delle conseguenze, mai arriveranno o sfoceranno in una denuncia/querela del "mostro”.

I vigneti

Siamo nell' Oltrepò, a Montalto Pavese dove i vigneti, collocati a 400 metri di altitudine, permettono all’uva una maturazione bilanciata in grado di raggiungere elevati profili aromatici. Tra quelle colline dalla bellezza struggente, con le uve che il padre tutt'ora coltiva e raccoglie, le due sorelle producono #poesieliquide, un Pinot Grigio e un Pinot Nero, Elivià e Alené, i cui nomi nascono dalla romantica fusione dei loro con quelli dei genitori, connubio divino tra l’esperienza del passato e le tecniche produttive moderne.

Prima di essere due vignaiole siamo due donne

Così dichiarano sulla loro pagina Facebook Elisa e Silvia Piaggi ... le fiole. "E da donne non possiamo ignorare come la pandemia del Covid-19 oltre ad essere una emergenza sanitaria ed economica drammatica sta aumentando la situazione di disagio di tante donne vittime di violenza. Si avvicina il 25 Novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, un giorno sul calendario che in un mondo perfetto non dovrebbe esistere. Noi, nel nostro piccolo, la ricorderemo con un evento online di sensibilizzazione ma a modo nostro, col sorriso. Una serata all'insegna delle chiacchiere e della musica accompagnata da un bicchiere di vino Ciò che conta è parlarne anche se con leggerezza".

Per partecipare alla serata basta acquistare solo la WINEbox (due bottiglie del loro vino) da @enotecasanfedele entro:

- lunedi 23 alle 12 per spedizioni in tutta Italia

- mercoledi 25 alle 17 per consegne a Milano e hinterland

È gia attiva invece la raccolta fondi per il progetto Villa Gaia, un luogo di incontro in via di ristrutturazionece per aiutare le donne in difficoltà a causa di condizioni di emarginazione, povertà e discriminazione sociale con l'obiettivo di favorire il superamento di tali barriere e la piena espressione di sé. www.fondazionevillagaia.org Basta un piccolo gesto per fare grandi cose: FONDAZIONE VILLA GAIA Banca Etica IBAN IT54G0501801600000016908485

WINEbox “LeDonne&ilVino FIOLE”

Per degustarli insieme a loro e accedere all’esclusiva wine digital exp @D.wine #LeDonne&IlVino ordina la tua WINEbox “LeDonne&ilVino FIOLE” nel modo piu’ comodo per te, è semplicissimo:

-attraverso il sito dell'enoteca on line piu' divina che ci sia: https://www.enotecasanfedeledelivery.it/

-tramite l'APP EnotecaSanFedele (https://apps.apple.com/it/app/id1514187232?mt=8 )

-telefonando al 3493155050 oppure 3356838747 (anche w.app)

-direttamente in enoteca in via Hoepli 5, Milano

NON DIMENTICARE di inserire il codice DWINE per un’esclusivo sconto del 20% flat su tutti i tuoi acquisti e ricevere la PASSWORD di accesso all’evento!

FisarMilanoDuomo (http://www.fisarmilanoduomo.it/) con la sua rappresentante femminile per eccellenza, presidentessa dell’associazione sommelier più divina della città per raccontare vini amati dalle donne, che parlino con semplicità e sincerità, profondi o intensi purché sappiano coniugarsi con la sensibilità e il bagaglio culturale che ognuna porta dentro di sè.