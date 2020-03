Leonardo Assicurazioni lancia il nuovo servizio di Video Consulenza Next

Una consulenza specialistica e completa

Dal primo approccio alla firma del contratto, per condividere progetti, soluzioni e idee sul proprio futuro, ma senza bisogno di incontrarsi fisicamente.

Bastano uno smartphone, un Ipad o un computer per usufruire del servizio. Leonardo Assicurazioni lancia un innovativo servizio di Video Consulenza Next, per essere sempre più vicino ai propri clienti, in modo veloce e sostenibile. Per essere un Partner di Vita ancora più flessibile che offre un’opportunità in più ai propri clienti che non vogliono perdere tempo ed energie preziose.

La piattaforma digitale

Grazie alla piattaforma digitale di Leonardo Assicurazioni, da oggi sarà possibile incontrare virtualmente il proprio consulente di fiducia e dialogare direttamente con lui. Sarà possibile inoltre consultare insieme materiali e documenti, sfogliarli, chiedere spiegazioni, condividere idee, progettare nuovi passi e procedere anche con un’eventuale trattativa, fino alla sottoscrizione di un contratto. Non solo. Perché il nuovo servizio permetterà anche al cliente di mettersi in contatto con l’Assistenza alla Clientela: attraverso un apposito form sul sito si potrà quindi richiedere un contatto completo e visivo, immediato o differito in un’altra fascia oraria, nella nuova modalità Video, per avere chiarimenti sulla propria posizione, sulla documentazione e le garanzie contrattuali, su pagamenti o liquidazioni, approfondire comunicazioni ricevute o estratti conto...

Consulenza e Assistenza

Il nuovo servizio va dunque a integrare e potenziare non solo la consulenza classica ma anche l’assistenza alla clientela, con una formula innovativa in grado di unire alla relazione umana tra le persone – che resta una dei valori fondanti di Leonardo Assicurazioni – e i vantaggi dell’informatizzazione: risparmio di tempo, in primis, potendo organizzare più velocemente un appuntamento senza doversi muovere dalla propria sede, ma anche vantaggi in termini di sostenibilità e mobilità, andando a ridurre gli spostamenti delle persone. Un servizio utile, infine, anche agli stessi consulenti, che potranno gestire con maggiore semplicità e dinamicità la loro agenda, mantenendo vivo e costante il rapporto con i propri clienti, ma ottimizzandolo in termini di tempo e spazio.

Educazione Finanziaria

Il servizio di Video Consulenza Next è solo l’ultimo di una serie di traguardi importanti che hanno visto l’azienda di Milano Liberazione distinguersi nel panorama assicurativo italiano, innovandosi costantemente per essere sempre più vicino alle persone come Partner di Vita: dall’apertura di Spazio Leonardo nel 2018 –uno spazio polifunzionale innovativo e unico nel suo genere concepito come un luogo di lavoro ma anche di incontro e di scambio nella città e per la città, un incubatore di istanze culturali e creative aperto al dialogo e all’innovazione – all’avvio del Progetto Benessere dedicato ai collaboratori, per migliorare la qualità di vita quotidiana in azienda, fino al servizio certificato di Educazione Finanziaria di qualità, gratuito e gestito da un team selezionato di consulenti abilitati, che accompagnano le persone nei diversi ambiti della loro vita – dalla previdenza alla gestione del risparmio alla salute – con l’obiettivo di aiutarli a compiere scelte consapevoli per vivere meglio.

A questo link, il video esplicativo del nuovo servizio di Video consulenza Next di Leonardo Assicurazioni.

Per ulteriori informazioni:

Leonardo Assicurazioni

Viale della Liberazione, 16 – Milano