Luca Valle: Home Italia. Club esclusivo di architetti e aziende made in Italy

Ha sempre giocato a calcio a livello professionale, poi, dopo un incidente in campo, si è dedicato al design, che era già una sua passione, e ha fondato una rivista pubblicitaria dal nome Home Italia, diffusa in Italia Europa e in Cina e un altra dal nome Home Italia USA Distribuita in America; ma per lui era troppo riduttivo pubblicizzare solo le aziende come tutti gli editori fanno. Secondo lui Home Italia era e poteva essere molto di più.

Luca Valle

Parliamo di Luca Valle, che si è voluto distinguere, come sempre ha fatto nello sport, creando un club esclusivo nel corso degli anni che riunisce architetti e aziende made in Italy.

“Siamo una società di contract, i nostri clienti, privati e costruttori, ci contattano per progettare e arredare le loro case e costruzioni. I mercati principali ad oggi sono Cina, USA, Emirati Arabi; parlando con noi, hanno il grande privilegio di parlare con un interlocutore unico che ad oggi è quello che il cliente cerca. Parlando con Home Italia parli con tutta l’italianità” -dice Luca Valle- “Dopo aver capito le esigenze dei nostri clienti, affidiamo la realizzazione del progetto a uno dei nostri architetti affiliati e arrediamo il progetto stesso con l’arredamento delle aziende del Club Home Italia. Una volta finito il progetto, sarà pubblicato nei vari canali (riviste - web - social) dando cosi al lavoro fatto una pubblicità internazionale".

Il Made in Italy

"I clienti internazionali ricercano il Made in Italy e il design del nostro Paese e Home Italia propone i suoi progetti in base allo stile e al budget, ottimizzando il lavoro e facendo risparmiare tempo al cliente , che si ritrova sul tavolo, in un solo step, il lavoro svolto da diverse aziende ma con a capo un interlocutore unico, Home Italia".

Home Italia

Luca Valle

Home Italia è una realtà innovativa, un club esclusivo, che esalta le eccellenze italiane riunite in un’unica società, con tre uffici nel mondo, Milano, USA e Cina.

Luca Valle è stato premiato come migliore imprenditore nel 2019 e nel 2020, due anni di fila. Come premio ha vinto 50.000 euro, donati poi a un’associazione benefica per la ricerca del vaccino per il Covid.

“Sono stati due momenti molto importanti” -aggiunge Luca Valle- per me e tutto il mio staff. La gratificazione di un duro lavoro e di una perseveranza che ci ha sempre contraddistinto, a volte andando anche contro corrente, contro solita routine: ma il tempo e i risultati ottenuti ad oggi ci stanno dando ragione. Le aziende si stanno adattando molto bene a questo nuovo format, che si basa su di una comunicazione internazionale che va oltre la rivista pubblicitaria. Si tratta di una vera e propria struttura che lavora a livello globale come progettualità e vendita, perché questo è il nostro obbiettivo. La rivista ad oggi è solo il nostro biglietto da visita.”

Intervista a Luca Valle

Come è cresciuto il vostro fatturato?



“Abbiamo avuto una crescita importante; l’85% del nostro fatturato è all’estero. Ho impiegato 7 anni per creare il Club, negli ultimi 3 il business è cresciuto del 40% i primi due anni, l’ultimo, invece, il 14% causa Covid, con un fatturato di 5.8 milioni di euro tra tutte e tre le società”.

Il lockdown ha influito sul vostro lavoro?

“Certamente, negli ultimi mesi il mondo si è fermato, durante il nostro periodo in Smart working noi abbiamo riprogettato la ripartenza, creando un nuovo sito a livello internazionale di società di progettazione e vendita, “project contract & communication”, Progettare arredare e comunicare”, nuovo slogan di Home Italia. Il sito sarà on line Verso la metà’ di ottobre."



Altri progetti in fase di sviluppo?

“Non sto a elencare le abitazioni che abbiamo arredato negli ultimi mesi, ma colgo la occasione per presentarvi un grande progetto a me molto a cuore, che sto portando avanti da diversi mesi ed è finalmente in dirittura di arrivo. Quello del ramo alberghiero” -aggiunge Luca Valle- “abbiamo registrato il brand Home Italia Resort, stringendo una collaborazione molto importante con Open Gate Cina e un gruppo di investimento cinese, estendendo il nostro business alle catene alberghiere italiane in Cina.

Partiremo con tre alberghi 5 stelle in Cina, esattamente due a Shanghai e uno a Shenzhen, che si chiameranno Home Italia Resort, progettati e arredati da Home Italia, e un piano degli alberghi sarà dedicato alla vendita, presentando in un’unica location arredi italiani vivibili e anche in vendita. Un format cui tengo molto, anche perché potrà essere riproposto in altri mercati."

Sono 21 i componenti del team di Home Italia, molte le donne, almeno 6 nel settore progettazione e 2 in quello commerciale: “Le donne sono più attente ai dettagli, sono più precise e hanno maggiore sensibilità in alcuni settori. Si lavora molto bene con un team organizzato in questo modo, ognuno ha il suo ruolo e le sue competenze per un comune obiettivo e nel pieno senso dello spirito di squadra. Uniti si vince sempre!”

sito www.homeitalia.com

pagine social

Instagram home_italia

Facebook HOME Italia

LinkedIn HOME Italia