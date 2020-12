Lunedì 7 dicembre a Milano la tradizionale consegna degli "Ambrogini d’Oro"

La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato giorni fa i 39 nomi che vengono insigniti dei riconoscimenti per il 2020. In particolare, saranno consegnate 4 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. Le Civiche Benemerenze concesse annualmente del Comune di Milano sono note fra i milanesi col nome familiare di "Ambrogino d'Oro" in riferimento alla relativa medaglia consegnata ai premiati.

La solenne cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze si svolge lunedì 7 dicembre 2020, giorno di Sant’Ambrogio, alle ore 10.30, presso Palazzo Marino, in piazza della Scala 2, nella prestigiosa Sala Alessi. A causa delle normative anti Covid è possibile accedere alla cerimonia solo in via telematica, collegandosi alla trasmissione in diretta disponibile al link www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio.

Ambrogino d'Oro

Ambrogino d'Oro è il nome con cui sono comunemente chiamate le onorificenze conferite dal comune di Milano. Il nome è ispirato a Sant'Ambrogio, patrono della città.

Due le categorie di Ambrogini d'oro:

Medaglia d'oro

Attestato di civica benemerenza

Ogni anno vengono assegnati fino a un massimo di 15 medaglie d'oro e 20 attestati di benemerenza civica. I premiati sono scelti dall'Ufficio di presidenza del consiglio comunale di Milano. La consegna avviene il 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio.

Il Rotary di Milano Città Metropolitana

Roberto Bosia

“Cari amici” scrive ai soci rotariani di Milano il Governatore del Distretto 2041 Roberto Bosìa “con grande piacere vi invito a partecipare alla cerimonia di conferimento dell'Attestato di Civica Benemerenza che il Comune di Milano ha voluto attribuirci. Si tratta di un riconoscimento volto a premiare l'impegno del Distretto 2041, di tutti i Club e di tutti i Rotariani che ne fanno attivamente parte”.

Qui il video della primavera scorsa in cui Roberto Bosìa annuncia l‘impegno dei Rotary Club milanesi a contrastare gli effetti della pandemia con operazioni concrete in appoggio alla cittadinanza.

CIVICHE BENEMERENZE 2020

MEDAGLIA D’ORO ALLA MEMORIA

1 OPERATORI SANITARI CADUTI SUL LAVORO PER COVID (Grande Medaglia d’Oro)

2 ALLEGRI BEPPE e RESMINI MAURO

3 CATTAFESTA CRISTINA

4 MASTO RAFFAELE

MEDAGLIA D’ORO

1 ALFIERI Suor ANNA MONIA

2 BECCARIA AMBROGIO

3 BUCCOLIERO COSIMA

4 BULGARELLI LOREDANA

5 CONCATO FABIO (FABIO PICCALUGA)

6 DEJANA ELISABETTA

7 EMANUELE ERNESTO

8 ESCOBAR SERGIO

9 FERRAGNI CHIARA E LUCIA FEDERICO LEONARDO (FEDEZ)

10 MANTOVANI SUSANNA

11 MAZZAFERRO VINCENZO MARIA

12 PEDROLI GIGI E GABRIELLA

13 ROMANO BRAMO ANTONIETTA

14 TROTTA CLAUDIO

15 VITTADINI GIORGIO

ATTESTATI

1 ASSOCIAZIONE AGIAMO

2 ASSOCIAZIONE FIMAA - MILANO, LODI, MONZA BRIANZA

3 ASSOCIAZIONE FRANCESCO REALMONTE ONLUS

4 ASSOCIAZIONE CAF ONLUS

5 BERTAZZONI DANIELA

6 CENTRO IPPICO LOMBARDO

7 DISTRETTO ROTARY 2041

8 FERNANDEZ ISABEL

9 FONDAZIONE ISMU

10 LIUZZI GIANI SUSY

11 MAMME A SCUOLA ONLUS

12 MILANO AIUTA

13 ORDINE DEI TECNICI TSRM e PSTRP - MILANO, COMO, LECCO, LODI, MONZA BRIANZA e SONDRIO

14 PROGETTO DAMA OSPEDALE SAN PAOLO

15 SELVAGGI GIUSEPPE

16 III REPARTO MOBILE - POLIZIA DI STATO

17 TRASMISSIONE RADIOFONICA 37e2

18 URBANFILE

19 VEZZINI GINO

20 VIGEZZI BRUNELLO