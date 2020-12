Manovra di Bilancio: idee e proposte per lo sviluppo in sintonia con l’Europa

Venerdì 11 dicembre alle ore 18.30 in diretta sulle pagine facebook del circolo PD Robecco sul Naviglio Milano, di tutti i circoli PD della zona Est Ticino Milano e del Circolo PD Porta Romana Milano, si svolgerà in diretta l’importante dibattito dal titolo: “Manovra di Bilancio: idee e proposte in sintonia con la svolta dell’Europa per lo sviluppo”. A discutere e a confrontarsi sui temi ci saranno dei relatori d’eccezione e molto esperti in materia: Alessia Potecchi Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza della Federazione PD Milano Metropolitana, il Senatore Giorgio Benvenuto Presidente Commissione INT (Istituto Nazionale Tributaristi) in appoggio alla Riforma Fiscale e il Senatore Franco Mirabelli Vice Presidente Vicario Gruppo PD al Senato

L’agenda politica

Molti i temi al centro dell’agenda politica che saranno discussi all’interno della diretta, la Manovra di Bilancio, una Manovra imponente da 39 miliardi che sta per iniziare l’iter parlamentare e che contiene una novità importante perché per la prima volta si predispone un fondo al suo interno per anticipare le erogazioni del programma Next Generation EU, gli aiuti europei per far fronte alla crisi pandemica.

Si farà poi il punto sulla situazione europea e si rifletterà sul dibattito in corso che vede ancora diversi paesi del gruppo dei cosiddetti “frugali” porre veti e problemi per dare il via al forte programma di aiuti condivisi, deciso dopo una dibattito complesso che ha visto il nostro paese diventare nuovamente protagonista nel contesto europeo e ottenere buoni risultati. Si parlerà dell’avvio della Riforma Fiscale contenuta nella Manovra, viene infatti costituito un fondo di 8 miliardi di cui 6 destinati all'assegno unico e universale per i figli che parte dal luglio 2021 e sarà calcolato in base al reddito, alla riforma contribuirà poi anche un "fondo taglia-tasse" alimentato dai risultati della lotta all'evasione. Ancora si discuterà dei provvedimenti presi all’interno dei vari Decreti Ristori che hanno erogato aiuti, agevolazioni e rinvii fiscali per tutti quei settori ed esercenti che hanno dovuto chiudere totalmente o parzialmente le proprie attività in questo momento in cui il nostro Paese è stato diviso in diverse zone a secondo della gravità della pandemia e ci si concentrerà in particolare sul Decreto Ristori Quater che è l’ultimo che è stato approvato e che allarga e potenzia gli aiuti già decisi in precedenza perché nessuno deve essere lasciato solo e in difficoltà in questo frangente straordinario dove purtroppo ancora persiste la diffusione del virus.

Quindi molti i temi, molti gli argomenti di primissimo piano su cui i relatori si confronteranno in una diretta importante che vi invitiamo a seguire per capire meglio come il nostro Paese sta cercando di fare fronte alla crisi da Coronavirus che non è soltanto sanitaria ma è anche e soprattutto di carattere economico-sociale.