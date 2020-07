Milano Vapore. Serre verticali smart a Milano per frutta e verdura sostenibili

La città sostenibile non può più essere solo un’idea utopica ma può e deve trasformarsi in realtà, come alcune città stanno già facendo. Quando Michael Bloomberg, da sindaco di New York ha definito la città del futuro, ha posto l’accento su “nuovi modelli di edilizia, trasporti, uso del terreno e produzione e consumo di energia. Fornendo a città e nazioni gli strumenti per costruire un futuro urbano che realizza un modello di città sostenibile, che può diventare così laboratorio del cambiamento”.

Anzi, uno dei punti più importanti toccati nella sua relazione è stato quello incentivare il verde nelle città, sia per assorbire la CO2, sia per migliorare gli aspetti estetici, ad esempio con I tetti ricoperti di verde, che inoltre aiutano a ridurre il caldo negli edifici d’estate e ad isolare parzialmente d’inverno, mentre gli orti in città sono un piccolo aiuto antistress che fa anche risparmiare denaro rispetto a chi deve comprare tutto facendo la spesa.

NETA

Neta è la prima start up in italia, che cerca di rendere la città sostenibile con le serre verticali smart: "L’aumento costante della popolazione mondiale, la mancanza di risorse necessarie per sfamarle e il cambiamento climatico evidente, ci ha spinto e deve spingere tutti a trovare una soluzione" dichiarano i fondatori "Ci focalizziamo sull’auto-produzione di cibo in ogni quartiere milanese, in maniera tale che non sia più necessario importare alcun tipo di frutta e di verdura da fuori città".

Tema dell'evento presentazione della start up: Milano nel 2030

Milano, la prima città auto-sostenibile italiana?

