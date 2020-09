Offerta Vincolante di Isagro per 100% del capitale di Phoenix-Del srl

I soci di Phoenix-Del Srl, società italiana attiva nella registrazione e vendita di agrofarmaci a base di rame, hanno accettato l’Offerta Vincolante per l’acquisizione da parte di Isagro S.p.A. del 100% del capitale sociale di Phoenix-Del stessa.

OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DI PHOENIX-DEL

Isagro S.p.A. comunica che i Soci di Phoenix-Del Srl, società italiana attiva nella registrazione e vendita di agrofarmaci a base di rame, hanno accettato l’Offerta Vincolante per l’acquisizione da parte di Isagro del 100% del capitale sociale di Phoenix-Del stessa. Phoenix-Del ha generato nel 2019 un fatturato di circa 5 milioni di euro (previsto raddoppiare nei prossimi anni per via di accordi commerciali già sottoscritti), con un EBITDA di circa 0,3 milioni di euro e una posizione finanziaria netta a debito di circa 0,7 milioni di euro.

L’acquisizione – che rientra nel nuovo modello di business di Isagro basato sulla crescita, anche per linee esterne, nei segmenti dei fungicidi rameici e delle biosolutions – permetterà la generazione di importanti sinergie industriali e commerciali. L’Offerta Vincolante, soggetta a due diligence, stabilisce un prezzo di 3,6 milioni di euro, dei quali 2,4 milioni da pagarsi al Closing (previsto entro la fine di ottobre) e 1,2 milioni a distanza di un anno previo il verificarsi di talune condizioni con particolare riferimento alla ottenibilità delle sinergie industriali.

Informazioni su Isagro

Isagro S.p.A., un operatore indipendente nato nel 1993 da origini Montecatini/Montedison, è quotata alla Borsa di Milano dal 2003. Inizialmente basata sulla ricerca e sviluppo di nuove molecole di origine chimica, è oggi alla testa di un Gruppo che offre prodotti per l’agricoltura a basso impatto ambientale, con un progetto di crescita focalizzato nel comparto dei prodotti di origine biologica e naturale quale parte di un modello di business che punta a fare leva sull’attuale portafoglio prodotti in un quadro di “integrated crop management”. Nel 2014 Isagro ha emesso le Azioni Sviluppo, una nuova categoria di azioni speciali specificamente concepite per Aziende aventi un Soggetto Controllante. Le principali caratteristiche delle Azioni Sviluppo sono l’assenza di diritti di voto con un extra-dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (pari al 20% nel caso di Isagro) e la loro conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in caso di perdita di controllo da parte del Soggetto Controllante e/o di OPA.