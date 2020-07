Paolo Brambilla in una impietosa caricatura creata da Gavino Sanna

Gavino Sanna, pubblicitario di fama mondiale, ha lavorato nelle più importanti agenzie pubblicitarie del mondo: dagli inizi nel piccolo "Studio Sigla" è approdato alla Benton & Bowles, alla Young & Rubicam, e tante altre agenzie internazionali. Autore in America di campagne storiche come quelle dalle Birra Miller per la McCann Erickson di New York, in Italia ha creato storie di successo per Barilla, Coca-Cola, Giovanni Rana ... Ma il suo vero carattere si esprime nei sottili e nitidi disegni tracciati a matita o a china: caricature spesso impietose, dal tratto essenziale e cattivissimo.

VIGNETTISTA SALACE



"Gavino Sanna è un vignettista molto salace" commentavo qualche tempo fa io stesso. "Lavoravamo insieme alla Benton & Bowles. Lui era il Direttore creativo, io il Direttore contatti. Il suo ruolo era molto più importante del mio. Conservo ancora un suo disegno dedicato a me, che nell'estate del 1980 mi ritraeva in partenza per le vacanze con un condom in testa. Non so se intendesse che mi riteneva una testa di c... oppure che intendesse che avevo in mente solo le donne. Del resto allora avevo 33 anni, e in effetti mi impegnavo parecchio su quel fronte. Non gli ho mai chiesto quale fosse l'interpretazione giusta. I denti da vampiro invece hanno una spiegazione chiara: in agenzia mi occupavo del new business, e Gavino mi guardava sempre con uno sguardo stupito quando arrivavo con un nuovo contratto firmato. Diceva che azzannavo i clienti al collo e non li lasciavo più. Gli altri colleghi erano più gentili: mi chiamavano "Il mastino".

DALLA SARDEGNA A NEW YORK. POI A MILANO

Per la sua attività di pubblicitario Gavino Sanna è considerato tra i più importanti al mondo, recita Wikipedia. La sua carriera, che ha preso il via a Porto Torres per approdare ben presto a New York, rivoluzionando il modo di fare pubblicità, è costellata da innumerevoli premi e riconoscimenti a livello mondiale: 7 Clio d’oro (l’oscar mondiale della pubblicità), 7 Leoni al festival internazionale di Cannes e l’unico Telegatto assegnato ad un creativo italiano e centinaia di altri premi.

«Ho lavorato in America alla campagna di Nixon: là, se uno fa vincere un candidato, viene portato in trionfo - si lamenta Gavino - Qui è una cosa meschina. Stavo da anni nel cda della Scuola sperimentale di cinema. Ma siccome io “ero” Soru, An è andata dal ministro Urbani e ha ottenuto la mia testa. Berlusconi? Lo conosco da tanto. La prima volta fu a Milano, una cena di pubblicitari al Gallia. Mi fissava. Io ero infastidito. E lui: “Caro Sanna, da giovane portavo i capelli lunghi come lei. Poi li ho tagliati e la mia vita è cambiata. Facciamo un patto: se lei se li taglia, ci diamo del tu”. Non ho mai obbedito».



LA CASA VITIVINICOLA MESA

Il Buio

Nel 2006 Gavino Sanna lascia l'attività di pubblicitario per dedicarsi alla sua cantina vitivinicola Mesa, a Sant’Anna Arresi (Carbonia-Iglesias). Sue ovviamente le severe etichette di "Buio", di Vermentino e di Carignano del Sulcis. Vini al di sopra delle aspettative, anche se ... Gavino si dichiara astemio.

«Io il vino non lo devo bere, lo devo vendere - dichiara in un'intervista alla Nuova Sardegna - A parte gli scherzi, una mattina facevo la barba. Pensavo che dopo 50 anni di pubblicità iniziavo a essere stanco. Volevo qualcosa di diverso. Poi i computer hanno invaso il mondo della pubblicità. Ho chiamato mia moglie e le ho detto. “Chiamo gli americani e vendo tutto”. Da quel giorno non sono più tornato in ufficio. Alcuni amici mi hanno proposto l’avventura della cantina. Ho detto: “Accetto solo se facciamo la Tiffany dei vini”. Mi hanno dato carta bianca e abbiamo creato Mesa».

