Puglia. Dal 13 novembre: Settimana della Formazione & Informazione TEGing

E' tutto pronto per l'inizio della SETTIMANA DELLA FORMAZIONE & INFORMAZIONE TEGing Puglia! 13 NOV ALLE ORE 09:30 - 20 NOV ALLE ORE 19:30 #settimanadellaformazioneteging - Inizia la Settimana della Formazione & Informazione TEGing - Evento online - Più di 50 tra esperti, docenti, relatori di turismo e turismo enogastronomico delle #retiteging terranno delle micro-lezioni di 20/30 minuti sui temi più importanti della formazione nel settore turistico.

Panel specifici

Le giornate saranno organizzare in panel specifici per campo e competenze:

• COMUNICAZIONE E MARKETING,

• FORMAZIONE PROFESSIONALE E

• ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'

L'evento si svolge sulla piattaforma Zoom ad un link riservato solo agli #affiliatiteging che hanno già compilato il modulo sul sito www.teging.it

Ecco a voi il programma dettagliato della prima giornata, domani VENERDI' 13 NOVEMBRE







La giornata si aprirà con l'intervento della fondatrice Paola Puzzovio e della giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Fabiana Pacella.

Paola Puzzovìo ha iniziato la sua attività nel T.EG. (acronimo per “Turismo EnoGastronomico”) molti anni fa e con questo progetto ha voluto non solo condividere le tante sensazioni vissute, ma soprattutto concretizzare il desiderio di promuovere il territorio e di diffonderne la cultura e la tradizione.

Per quanto riguarda le attività e le esperienze T.EG. gli affiliati e gli operatori agiscono in sinergia con il gruppo lavoro TEGing per organizzarne di uniche da inserire nel Catalogo 2021/2022.

https://www.teging.it/