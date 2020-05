Quale Italia avremo tra 2 anni? Nasce Bussola Italia, a sostegno dell’economia

Con una lettera inviata alle massime cariche istituzionali, Bussola Italia chiede che si inizi finalmente a riflettere su quale direzione dare al Paese nei prossimi due anni e su come passare dalla Fase 2 della riapertura alla Fase 3 della ricostruzione

Nasce Bussola Italia, con l’obiettivo di stimolare le massime cariche istituzionali ad avviare finalmente la fase della ricostruzione del tessuto economico e sociale del Paese e definire la direzione verso la quale condurre il Paese da qui a due anni.

Bussola Italia è il risultato del lavoro congiunto di tre associazioni da tempo rappresentative del mondo delle professioni, della business community e del civismo, attive tra Milano e Roma: Associazione per il Progresso Economico, Associazione CIVICUM, Associazione Forum della Meritocrazia.

La proposta di Bussola Italia, rivolta al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Senato, al Presidente della Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nasce dalla constatazione che le iniziative messe in campo finora a sostegno dell’economia, per quanto doverose, sono necessariamente concentrate sul presente. Ora diventa impellente costruire una visione a 6-12-24 mesi, da realizzare con un piano che indichi obiettivi e tempistiche concreti e misurabili.

A questo proposito Bussola Italia avanza una proposta di metodo necessaria per passare dalla Fase 2 della riapertura alla Fase 3 della ricostruzione: istituire una governance che solleciti e monitori la formazione e conduzione del piano.

Ing. Domenico Zaccone

“C’è un generale consenso nel ritenere la pandemia da Covid-19 un evento di portata storica che inciderà profondamente sul nostro futuro – ha dichiarato l’ing. Domenico Zaccone, portavoce di Bussola Italia – purtroppo non pare esservi altrettanta consapevolezza del bisogno di dotare il Paese di una visione della sua economia nel medio-lungo termine. Bussola Italia – ha aggiunto l’ing. Domenico Zaccone – nasce proprio dal desiderio civico di colmare questo gap e stimolare le istituzioni a definire il piano per la ricostruzione.

La realizzazione del piano necessita di competenze non solo tecniche ma anche e soprattutto gestionali. Queste competenze sono per fortuna ben presenti in Italia, nelle aziende, nelle istituzioni e anche nel terzo settore. Occorre metterle assieme e farle lavorare a supporto del Governo e del Parlamento nella preparazione di questo piano. Se riusciremo a fare questo – ha concluso l’ing. Domenico Zaccone – non solo potremo dire di essere definitivamente usciti dall’emergenza, ma anche di aver saputo cogliere da questa tragica esperienza l’occasione per far fare a tutto il Paese un salto in avanti ”.

La situazione economica

Tra i molti dati che descrivono la situazione economica, colpisce il crollo della Media Consensus delle stime sul nostro PIL nel 2020, riportate da Banca d’Italia, passate in appena un mese dal -0.8% del 9 marzo al -7.5% del 6 aprile1. Nello scenario del 15 maggio2, sempre di Banca d’Italia e nel quale si ipotizza che gli effetti della pandemia rimangano comunque nel complesso sotto controllo nei prossimi trimestri, si stima un calo del PIL addirittura del -9% nel 2020. Si è intanto in attesa dell’effetto della pandemia anche sul terzo settore, che conta in Italia 350.492 istituzioni attive nel 20173, 844.775 dipendenti e vale 67 miliardi di Euro4.

Effetti economici della pandemia

All’interno di questi macro scenari vi sono poi settori che più di altri sono esposti agli effetti economici della pandemia. Basti pensare a questo riguardo che secondo una recente indagine di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con SWG5, nel corso dell’estate ormai alle porte il 57% degli italiani non ritiene che farà vacanze, mentre il 32% le farà vicino casa per soli due o tre giorni, ossia cosiddette vacanze short break, che si fanno di solito a mezza stagione e che generano un impatto economico molto più limitato. Inoltre sempre secondo la ricerca di Confturismo-Confcommercio, solo il 7% pensa di fare shopping o comprare regali in vacanza, contro il 22% dello scorso anno, sempre nel mese di aprile.

La ricerca ricorda inoltre l’importanza dell’economia turistica per la sua trasversalità, in quanto capace di apportare benefici al commercio, ai trasporti locali, alla cultura e a molti altri settori.

(1) Fonte: Banca d’Italia, Note Covid-19, “Previsioni ai tempi del Coronavirus”, 11 maggio 2020.

(2) Fonte: Banca d’Italia, Note Covid-19, “L’impatto della pandemia di covid-19 sull'economia italiana: scenari illustrativi”, 15 maggio 2020.

(3) Fonte: Istat, Censimenti Permanenti, “Struttura e profili del settore no profit”, rilevazione 2017, pubblicazione ottobre 2019.

(4) Fonte: Ricerca UniCredit Foundation-Ipsos, “Il valore economico del Terzo settore in Italia”, 23 aprile 2012.

(5) Fonte: Indagine Confturismo-Confcommercio-SWG, 3 maggio 2020.

Questa la lettera inviata alle massime cariche istituzionali

Bussola Italia auspica che:

il Presidente della Repubblica, insieme alla Presidente del Senato ed al Presidente della Camera, promuova e inviti il Parlamento ad avviare un processo che porti possibilmente entro il 30 giugno p.v. a definire la visione a 6-12-24 mesi del Paese ed i relativi Obiettivi;

il Presidente della Repubblica, insieme al Parlamento, promuova e inviti il Consiglio dei Ministri ad avviare un processo che porti possibilmente entro il 31 agosto p.v. a definire un piano per conseguire la visione a 6-12-24 mesi del Paese ed i relativi obiettivi;

il Presidente della Repubblica, insieme alla Presidente del Senato e al Presidente della Camera, promuova e inviti il Parlamento, Il Consiglio dei Ministri e la Pubblica Amministrazione a verificare e nel caso a dotarsi anche di singoli individui e/o comitati di esperti con adeguate, credibili e riconosciute competenze gestionali (manager, non solo tecnici), prestando attenzione al gender balance, al fine di svolgere efficacemente i compiti loro affidati (visione del Paese a 6, 12, 24 mesi e relativi obiettivi per quanto riguarda il Parlamento; piano a 6, 12 e 24 mesi per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri; implementazione e gestione del piano per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione).



Al fine di conseguire tempestivamente i pochi, ma decisivi elementi per una governance istituzionale della crisi COVID-19 efficace, Bussola Italia propone che:

(manager, non solo tecnici), prestando attenzione al gender balance, al fine di svolgere efficacemente i compiti loro affidati (visione del Paese a 6, 12, 24 mesi e relativi obiettivi per quanto riguarda il Parlamento; piano a 6, 12 e 24 mesi per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri; implementazione e gestione del piano per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione). il Presidente della Repubblica, insieme alla Presidente del Senato ed al Presidente della Camera, promuova e inviti il Parlamento a farsi affiancare dal Consiglio di Indirizzo

il Presidente della Repubblica, insieme alla Presidente del Senato ed al Presidente della Camera, promuova e inviti il Consiglio dei Ministri a farsi affiancare dal Consiglio di Gestione (oggi Comitato di esperti); consiglio a carattere consultivo del quale faranno parte – facendo attenzione al gender balance – manager che, grazie alle loro comprovate e riconosciute competenze gestionali (non solo tecniche, professionali, di ricerca ed educazione), dovranno assistere il Consiglio dei Ministri a proporre il piano ed a garantirne la sua successiva implementazione al fine di conseguire gli obiettivi identificati.

Il comitato promotore della proposta Bussola Italia è costituito dalle seguenti associazioni: Associazione per il Progresso Economico, Associazione CIVICUM, Associazione Forum della Meritocrazia.

Il nome Bussola Italia è ispirato alla necessità di offrire al Paese una direzione da seguire nei prossimi due anni che vada oltre le iniziative contingenti le quali – per quanto indispensabili – sono necessariamente concentrare sul presente, e dare al Paese una direzione con la quale programmare impegni e investimenti da qui a due anni.

Il comitato promotore desidera mettere a disposizione delle istituzioni la proposta Bussola Italia, volta a promuovere e accompagnare il percorso di ricostruzione del tessuto economico e sociale messo a prova dalla crisi Covid-19.

Il comitato promotore di Bussola Italia è costituito da:

Associazione per il Progresso Economico

L’Associazione per il Progresso Economico (APE) è stata fondata a Milano nel 1961 allo scopo di creare uno strumento permanente di collegamento e di incontro tra persone di convinzioni laiche e democratiche, desiderose di contribuire con le opere e con le idee al progresso economico del nostro Paese. www.associazione-ape.it

Associazione CIVICUM Associazione di Promozione Sociale (o APS)

CIVUCUM è un’associazione libera e indipendente, apartitica, senza scopo di lucro, da 15 anni attivamente impegnata per realizzare una società fondata su efficienza, efficacia e merito, oltre che sulla reale speranza di crescita e benessere per tutti i cittadini. La sua azione si concentra in particolare sullo sviluppo e diffusione presso la PA di strumenti di rendicontazione e analisi (REI – Rendiconto Economico Integrato) atti a favorire una maggiore trasparenza e una migliore efficienza ed efficacia dell’operato pubblico.

www.civicum.info

Associazione Forum della Meritocrazia

ll Forum della Meritocrazia (FdM) è un’associazione no profit, autonoma e apartitica fondata nel 2011 con l’obiettivo di diffondere e rendere strutturale la cultura del Merito nel Paese, attraverso progetti concreti volti a cambiare i comportamenti nel mondo del lavoro pubblico e provato, nelle università e nelle istituzioni. Dal 2012 ad oggi ha creato un network significativo, mobilitando migliaia di persone tra eventi e dibattiti a Milano e Roma, coinvolgendo centinaia di imprese e manager nelle survey e sviluppando partnership con numerose organizzazioni, tra le quali Transparency international, NedCommunity, Aidp, Aldai-Federmanager, Anp, Civicum, Ape, Cida, Cfmt, Valore D.

www.forumdellameritocrazia.it

