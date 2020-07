Riapre la discoteca del Just Cavalli Milano, meeting point deluxe

In un giardino perfetto per far tardi con gli amici, con stile, senza rinunciare ad esclusività e 'coccole' che fanno bene al cuore, il Just Cavalli ha visto entrare, venerdì sera, circa 400 persone, evitando gli assembramenti, garantendo sicurezza e distanziamento sociale. All'ingresso a ognuno è stata misurata la temperatura, in pista, poi, è stata garantita, grazie alla sicurezza sempre presente, la distanza tra le persone, il contenimento numerico e l'uso della mascherina.

I cocktail dei barman hanno regalato emozioni, nel magnifico garden nuova versione estate 2020, circondato da piante secolari e con vista sul museo della Triennale.

Discoteca all’aperto

Torre Branca

Dal 10 luglio è stata aperta la discoteca, ma sempre e solo all’aperto, come previsto dalla normativa nazionale. La discoteca Just Cavalli, ai piedi della Torre Branca, nel cuore di Parco Sempione, ritorna, quindi, ad essere un’occasione unica da vivere, un giardino fiabesco che si fonde con lo scenario del Parco e le atmosfere glamour.

Si incentiva il servizio ai tavoli e la vendita dei ticket on line per evitare le code all’ingresso e si consiglia la prenotazione sul sito del locale: www.justcavallimilano.com

“Igienizzanti sono a disposizione all’interno del locale, la sanificazione viene fatta 3 volte al giorno e i bagni vengono sanificati ogni 20 minuti"- dicono i soci - "tutto il personale è dotato di guanti e mascherine, compresi chef, brigata e camerieri".

In più: sushi, pizza napoletana e tante sorprese

Oltre a piatti della cucina italiana, il sushi fatto dai sushi master e la pizza napoletana gourmet, tra le novità, c'è il nuovo sistema audio luci completamente rinnovato, nel giardino è stato fatto un restyling inserendo anche piante tropicali aggiunte alle piante secolari che rendono sempre affascinante lo splendido parco.





"Vogliamo continuare a celebrare ancora di più il Made in Italy, come è nello spirito di Roberto Cavalli, fondatore di questo luogo meraviglioso e che rinnova l’appuntamento con le mondane serate milanesi al Just Cavalli Restaurant & Club nel cuore di Milano, e a valorizzare tre delle eccellenze italiane, Fashion, Food, Design, che si ritrovano, sempre qui, per dare vita al suo progetto di hospitality e entertainment di lusso” confermano gli organizzatori.

Una settimana dedicata al Food & Wine

Just Cavalli Milano continuerà a conquistare il suo pubblico e tutta la città con una settimana dedicata al Food & Wine, eventi esclusivi dedicati a ogni gusto e sapore. I 7 giorni più gustosi della stagione, tornano anche quest’estate, dal 13 al 19 Luglio, in versione food contemporaneo nel locale più elegante della città, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, nello splendido giardino estivo, tra le eccellenze del food & wine, che, all’ora dell’aperitivo daranno appuntamento a tutti gli appassionati per tanti imperdibili appuntamenti in un vero e proprio percorso enogastronomico.

Il calendario

Lunedì 13 VEGGIE VIBES & BLOODY MARY, aperitivo buffet, al quale si aggiungeranno piccoli finger food di pinzimonio, per un aperitive time all’insegna della natura, del benessere e di tutti gli appassionati del wellness. I barman del Just Cavalli proporranno il Bloody Mary in uno speciale tumbler basso con verdura a vista in versione veggie style.

Martedì 14 serata Flamingo con degustazione Maschio Cavalieri, dal sapore morbido e fruttato, tutto da degustare, da abbinare alle prelibatezze del buffet, ma anche ai finger food in versione pinzimonio estate 2020.

Mercoledì 15 cena spettacolo con il gruppo Fujiko che farà divertire a cena e dopocena gli ospiti. Durante l’ora dell’aperitivo degustazione Calafuria Rose’ della prestigiosa cantina Antinori, un vino rosato del Salento, dotato di grande freschezza e delicata aromaticità, che lo rendono un perfetto vino estivo, da abbinare ai piatti del buffet e al risottino alle fragole cavalli Style.

Giovedì 16 degustazione Vino Bianco by Tienimenti Civa, prodotto dai migliori vigneti dei Colli Orientali del Friuli, terra di viti e vini, colline feconde e generose. L’aperitivo è a buffet, ma non mancherà un suggestivo mozzarella live show.

Venerdì 17 il protagonista sarà il Vermentino Giunco della cantina Mesa, vino bianco leggero e fresco, dal gusto minerale, con profumi di frutta esotica, da abbinare ai piatti del buffet e alla degustazione di pecorino sardo, ai malloredus alla campidanese, primo piatto tipico sardo-della zona del Campidano-preparato con ragù di salsiccia e pecorino e fregola spicy con arselle, altro piatto tipico Sardo, un gustoso primo dal sapore di mare, adatto a ogni occasione.

Sabato 18 degustazione Vino Arveja della cantina Prunotto, intenso, con note di mango e frutto della passione, in armonia con sensazioni agrumate di pompelmo rosa, pieno, ricco e fresco, da abbinare ai piatti del buffet e alla degustazione di pizza gourmet, in versione Margherita e anche Napoletana.

Domenica 19 Sol y Mar Paella & Sangria; aperitivo a buffet ma anche paella e sangria

Just Cavalli, che sempre garantisce la sicurezza dei propri clienti, aderisce alle restrizioni del governo, garantendo il distanziamento sociale e rafforzando le misure precauzionali di salute-il team è sempre disponibile per tutti i dettagli. Il personale e i clienti sono la sua priorità e Just Cavalli Milano è impegnato a fornire un ambiente sicuro e piacevole per tutti.