Round Table Italia rinnova le cariche per l’anno sociale 2020/2021

Round Table Italia

Presidente: Martino Mercatali, 33 anni consulente commerciale, espressione della Tavola di Faenza

“Ringrazio tutti gli amici - afferma Martino Mercatali - per la fiducia accordatami. Il ringraziamento è al mio predecessore, Mattia Cosimo Parisi, per l’eccellente lavoro svolto in quest’anno non facile, attraversato dall’emergenza covid-19. Il ringraziamento è poi per tutti questi anni vissuti insieme in Round Table, che tanto ci hanno fatto crescere. Un particolare pensiero va agli amici della Tavola di Faenza che mi hanno sempre sostenuto. Con grande determinazione e spirito di servizio, all’insegna del nostro motto ‘Adopt, Adapt, Improve’ ‘Adotta, Adatta, Migliora’, ho intenzione di svolgere l’anno da presidente nazionale, e sin da ora chiedo l’aiuto di tutti, poiché i risultati migliori si raggiungono sempre con il lavoro di squadra”.



Federico Bonacina (Vice Presidente, della Tavola di Milano “Cinque Giornate”), Mattia Cosimo Parisi in qualità di Past President, Valerio Di Pietro (Napoli), Giulio Marchesoni (Treviso), Fabio Amadei (Ravenna), Daniele Cusi (Firenze), Francesco Bragagni (Ravenna), Riccardo Maria Bonamino (Tortona), Luca Codato (Mestre), Gian Maria Buganè (Faenza), Nicola Marino (Livorno), Leonardo Garilli (Piacenza), Roberto D’Aronco (Udine), Roberto Antonelli (Forlì)



Round Table 75 Milano V Giornate

Presidente e Corrispondente: Francesco Colamartino

Past President: Savino Russo Vice Presidente: Riccardo Arduini Segretario: Saverio Surace I.R.O (e Vice-Presidente Round Table Italia): Federico Bonacina Tesoriere: Federico Maria Alberto Caligaris Gestore dei Materiali: Marco Marocchi Consigliere con delega ai rapporti con altri service club: Mattia Riganti Consigliere con delega al coordinamento dei service: Filippo Comelli Presidente: Martino Mercatali, 33 anni consulente commerciale, espressione della Tavola di Faenza Federico Bonacina (Vice Presidente, della Tavola di Milano “Cinque Giornate”), Mattia Cosimo Parisi in qualità di Past President, Valerio Di Pietro (Napoli), Giulio Marchesoni (Treviso), Fabio Amadei (Ravenna), Daniele Cusi (Firenze), Francesco Bragagni (Ravenna), Riccardo Maria Bonamino (Tortona), Luca Codato (Mestre), Gian Maria Buganè (Faenza), Nicola Marino (Livorno), Leonardo Garilli (Piacenza), Roberto D’Aronco (Udine), Roberto Antonelli (Forlì)

La Round Table 75 Milano V Giornate è un’organizzazione filantropica e senza scopo di lucro (apartitica e aconfessionale) dedicata ai giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali, in un clima divertente e goliardico. Tratto caratteristico della Round Table è l’età dei suoi soci, che decadono da tale qualità al compimento dei 40 anni di età. L’ingresso è consentito al compimento dei 18 anni di età.

Il battesimo ufficiale della Round Table 75 Milano V Giornate si è tenuto a Milano il 16 dicembre 2017 e ad oggi conta circa 18 soci.

L’associazione, fondata nel 1927 a Norwich (Inghilterra) dal rotariano Louis Marchesi, è ora presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono a oggi sul territorio nazionale oltre 60 club detti “Tavole”.

Tra le molteplici opere di beneficenza della Round Table Italia, si possono ricordare: la costruzione di una scuola elementare ad Amaro, paese del Friuli colpito dal terremoto del 1976, la realizzazione e promozione della linea telefonica nazionale “S.O.S. Infanzia – Telefono Azzurro” e la divulgazione e promozione della “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia“, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989, attività per cui la Round Table Italia è stata nominata Ambasciatrice Unicef. Va ricordato anche l’appoggio ed il sostegno a favore dell’Associazione Internazionale per le Cardiopatie Infantili, dell’A.I.L – Associazione Italiana Leucemie e dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue). La Round Table Italia ha altresì contribuito e supportato service in favore della comunità de L’Aquila colpita dal terremoto, dell’associazione “Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica onlus” e della “Fondazione Ant Onlus di Bologna”.



www.rt75.it

E-mail: stamparoundtable75milano@gmail.com