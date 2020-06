Satispay sostiene Fondazione Banco Alimentare Onlus. Al via la raccolta fondi

A fronte di un tessuto sociale del Paese duramente colpito, soprattutto nella popolazione più vulnerabile, Satispay scende in campo con Fondazione Banco Alimentare Onlus, l’Organizzazione benefica che dal 1989 lotta contro lo spreco e recupera alimenti ancora integri e non scaduti, per rispondere ai bisogni alimentari delle persone in difficoltà.

Satispay e Banco Alimentare

Dopo aver sostenuto nelle Fasi 1 e 2 importanti raccolte fondi, Satispay, grazie al servizio “Donazioni”, sempre più potente strumento di sostegno per il Terzo Settore, chiama a raccolta la sua community di oltre 1 milione e 110 mila utenti per supportare l’importante sfida di Banco Alimentare e delle 7.500 strutture caritative convenzionate che assistono 1.500.000 persone in difficoltà su tutto il territorio nazionale.

Nella situazione di emergenza attuale, la Fondazione Banco Alimentare Onlus, insieme alle altre 21 organizzazioni della Rete Banco Alimentare, ha messo in opera un’attività di raccolta fondi straordinaria con il fine di riuscire a garantire l’operatività quotidiana e supportare le strutture caritative nella loro missione di aiuto ai bisognosi sempre più in aumento dopo il difficile periodo di crisi sanitaria.

Facile fare una donazione

Sostenere Banco Alimentare è estremamente semplice per i tanti che già utilizzano Satispay: basta entrare nella sezione Servizi, scegliere Donazioni, selezionare l’importo che si desidera inviare, siano pochi centesimi o decine di euro, e cliccando “invia”, si può apportare il proprio piccolo ma sempre determinante contributo. Per chi non ha l’App, in pochi passaggi si può scaricare sullo smartphone da tutti i principali store.

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

In Italia, grazie all’attività quotidiana della Rete Banco Alimentare, nel 2019 sono state distribuite oltre 75.449 tonnellate di alimenti. Di questi oltre 8 mila tonnellate sono state donate da 5,5 milioni di italiani durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolge l’ultimo sabato di novembre, ogni anno dal 1997 e che coinvolge migliaia di punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata. Grazie al programma “Siticibo” quotidianamente Banco Alimentare effettua anche il recupero di cibo cucinato dalla ristorazione e di alimenti freschi. Gli alimenti recuperati sono distribuiti gratuitamente alle oltre 7.500 strutture caritative convenzionate con la Rete Banco Alimentare consentendo loro di fornire aiuto alimentare a più di 1.500.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi 140.000 bambini da 2 a 7 anni.

Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay sottolinea: “Da quando è attivo il servizio Donazioni la nostra community ha sempre dimostrato grande partecipazione, raggiungendo incredibili picchi di generosità proprio nella fase di lockdown, quando complessivamente ha inviato donazioni per ben oltre 1 milione di euro a favore della Protezione Civile. Questi sono i record che più vogliamo battere, innalzando, parallelamente al crescere dei nostri utenti, il contributo che possiamo permettere loro di offrire alla società, eliminando qualsiasi tipo di barriera alla donazione. Con questo spirito e tanto entusiasmo ci schieriamo al fianco di Banco Alimentare, che anche nella fase più acuta dell’emergenza non ha mai smesso di operare per dare sostegno ai più fragili. Partiamo quindi determinati a fare tutto ciò che possiamo per raggiungere nuovi record di raccolta.”.

Satispay

Satispay è un’innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alternativo alle carte di credito o debito. Indipendente, efficiente, estremamente conveniente e sicura, Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. È proprio questo forte focus sui servizi, destinati a crescere, che rendono Satispay una super app, ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro.

Oggi oltre un milione di utenti e più di 100 mila esercenti utilizzano Satispay, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà e molti altri ancora.

Satispay offre agli utenti un’esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, e agli esercenti un modello di pricing trasparente e vantaggioso, senza costi di attivazione o canoni mensili, che prevede soltanto con una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori ai 10€.

Con headquarters a Milano e uffici a Lussemburgo e Berlino, l’azienda oggi conta oltre 100 collaboratori e si pone l’ambizioso obiettivo di diventare lo strumento di pagamento più utilizzato in Europa.