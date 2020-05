Sinaptica: un team con una consolidata esperienza in ingegneria meccanica

Operando all'interno del mondo della ricerca universitaria, in stretta collaborazione con il settore industriale, Sinaptica ha potuto entrare in contatto con molti e diversificati ambienti produttivi e ampliare così un'esperienza ed una visione difficilmente ottenibili altrimenti.

I PROGETTI DI RICERCA

La partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ha consentito di maturare competenze di sviluppo ed innovazione di prodotto. Un elemento che contraddistingue Sinaptica è la flessibilità con cui integra la propria attività all’interno di gruppi di lavoro costituiti da membri di estrazioni diverse e con metodi lavorativi differenti. La capacità di unire in modo sinergico competenze ingegneristiche e area di design del prodotto delle aziende clienti consente di gestire l’intero processo di sviluppo con efficienza e rapidità di azione.

INTERVISTA A DANIELE BARBANI E DORIANO GIANNELLI

Intervistiamo Daniele Barbani, ingegnere con dottorato di ricerca, socio fondatore, amministratore unico e responsabile comparto tecnico, e Doriano Giannelli, socio fondatore, area commerciale.

Ing. Barbani, ci può dire in sintesi che cosa offre Sinaptica?

"L’idea alla base di Sinaptica è di offrire servizi di simulazione a supporto alle aziende committenti durante il processo di sviluppo e di progettazione di un prodotto industriale, oppure nelle fasi successive per verificare requisiti tecnici o normativi. I nostri sono servizi di calcolo e simulazione sul comportamento del prodotto, in parole pavore siamo in grado di creare un ambiente virtuale all’interno del quale il prodotto può essere testato nelle più svariate condizioni".

In quali settori lavora Sinaptica?

"I servizi che offre Sinaptica sono trasversali e possono essere impiegati in vari settori, dovunque sia necessario valutare il comportamento e la risposta di un prodotto. Nell’ultimo anno Sinaptica ha offerto servizi di simulazione principalmente ad aziende del settore automotive e dei veicoli ricreazionali (camper, caravan), ma anche al settore della produzione di macchine per l’industria alimentare".

Una domanda anche all'area commerciale, nella persona di Doriano Giannelli. Quali sono le peculiarità dei servizi tecnici offerti da Sinaptica?

"Fin dal primo incontro con i tecnici della Committenza, cerchiamo di far capire alla stessa che, solo con un continuo interscambio e confronto fra i tecnici, i risultati di calcolo e simulazione potranno portare ai risultati programmati o addirittura fornire indicazioni che possono portare a ulteriori miglioramenti. Il tempo dedicato da Sinaptica all’aggiornamento sui risultati parziali, con continui briefing tecnici, permette di supportare la Committenza e allo stesso tempo affinare e correggere alcune specifiche e dati di input di simulazione allo scopo di ottenere il raggiungimento dell’obiettivo desirato alla stregua di “un abito sartoriale di alta moda”.

Come ha affrontato Sinaptica il periodo di quarantena di questi mesi?

"Nonostante la condizione di emergenza in cui stiamo vivendo, i servizi che offre Sinaptica non impediscono di lavorare in modalità smart-working, pertanto, per tutto il periodo della quarantena è stata garantita la continuità di tutte le attività in corso e il supporto ai clienti in caso di necessità".

CONTATTI

T: +39 055 0988353 M: info@sinapticasrl.com

Piazzale Donatello 2, 50132 Firenze

Qui il link al sito

PER CONFERENCE DA REMOTO

SKYPE FOR BUSINESS & MICROSOFT TEAM

DANIELE.BARBANI@SINAPTICACOMPANY.ONMICROSOFT.COM

ZOOM DANIELE.BARBANI@SINAPTICASRL.COM