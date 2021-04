Smart working. Vantaggio o svantaggio per cittadini, aziende e lavoratori?

I webinar sul tema del "Futuro di Milano". L'Associazione Milano Vapore prosegue con i suoi webinar affrontando mercoledì 7 aprile alle 18.30 in diretta il tema dello smart working e delle conseguenze non sempre apprezzabili che sta creando su abitudini e salute di lavoratori, privati, studenti e bambini. Il presidente dell'associazione, l'avvocato Giampaolo Berni Ferretti, dopo i primi interventi sullo spazio urbano organizzati in questi mesi, commentando da varie angolazioni le mutazioni territoriali che in futuro potranno caratterizzare la città di Milano, in aprile cambia tematica e inizia a parlare dei cittadini, delle loro aspettative e dei loro timori per il futuro. La settimana scorsa si è parlato del centro di Milano e di come negli ultimi anni l'interesse dell'attuale amministrazione comunale a migliorare la vita delle periferie, certamente encomiabile, abbia portato a trascurare quasi del tutto i valori storici e culturali del centro città. Il prossimo mercoledì 7 aprile andiamo più in profondità cercando comprendere come lo stravolgimento delle abitudini dato da lockdown, smart working, didattica a distanza, abbiano toccato anche l'equilibrio interiore dei cittadini.

Giampaolo Berni Ferretti

Giampaolo Berni Ferretti

Giampaolo Berni Ferretti, nato il 17 aprile 1974, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, dove si è laureato nel 2004, discutendo una tesi in Diritto Commerciale su “Le Trasformazioni Eterogenee”, relatore Prof. Piergiusto Jaeger. Nel 2011 ha conseguito analogo titolo nell’Università Cattolica di Avila in Spagna; dal 2010 ha svolto e svolge l’attività forense in Milano. In qualità di Presidente dell’Associazione Milano Vapore è impegnato nel prevedere il futuro prossimo della città, mettendo a confronto le opinioni di molte personalità in quella che definisce “la terza fase evolutiva di Milano che fa seguito a quella attuale dei servizi e a quella precedente, l’industriale: la fase della cultura”. Nel corso del prossimo dibattito, di cui è promotore, proseguirà nella direzione di coinvolgere i cittadini nella ricerca delle migliori soluzioni e dei migliori progetti per costruire il miglior futuro per la città.

"The work life Balance" (equilibrio vita e lavoro)

PROGRAMMA del 7 aprile 2021 ore 18.30

Introduce: avvocato Giampaolo Giorgio Berni Ferretti (Presidente Associazione Milano Vapore)

Relatori:

• Avvocato Ester Viola - Studio Mascheroni&Associati - Smart Working

• Avvocato Marco Bernabeo - Studio Mascheroni&Associati - Smart Working

• Rosanna Chifari - Neurologa

• Alessandro Acerbi - Consulente HR

• Alessandra Lancellotti - Psicoterapeuta e scrittrice

• Paul Renda - Ceo Miller Group e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda

• Luciano Tolomei - Ceo Del Monte & Partner Comunicazione



Modera: Fausta Chiesa - Giornalista del Corriere della Sera

Ufficio stampa: Paolo Brambilla e Greta V. Galimberti - Trendiest News

Mercoledì 7 aprile 2021 ore 18.30 sulle pagine Linkedin+Facebook+Youtube dell'Associazione Milano Vapore