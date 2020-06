SOS Event Planner. Feste, matrimoni, eventi aziendali... Ritorneranno, ma ora?

Il settore degli eventi è stato, ed è ancora, tra quelli più colpiti da questa crisi economico-sanitaria. Crisi che non prevede di cessare nel breve periodo, ecco perché ci siamo confrontati con una nota professionista di questo comparto per ottenere dritte e previsioni sul futuro di questo “magico” mondo fatto di emozioni.

Sara Colombi, fondatrice di YouRwelcome, architetto, progettista e wedding planner, con quasi un decennio di esperienza come Project Manager al fianco del mitico Enzo Miccio, guru nazionale di stile.

Due domande a Chiara Colombi

Chiediamo a Sara Colombi quale strategia abbia adottato per superare questo momento di crisi

Sara Colombi

“Una parola sola: diversificare! Negli ultimi mesi, infatti, ho cominciato ad interessarmi ad ambiti limitrofi al mio. Ad esempio, seguo e supporto la creazione di una startup digitale legata al mondo dei fiori, settore molto caro ai wedding planner."

Ma non basta. Sara Colombi fa consulenza al team di informatici della startup fornendo il suo know how allo scopo di realizzare un'APP che possa poi aiutare tutto l’ecosistema degli organizzatori, ma anche dei privati che abbiano bisogno di idee o consigli per la decorazione del loro evento. Inoltre, con la sua YouRwelcome (yourwelcome.it) sta affiancando alcune location, come ville e ristoranti, progettando insieme alle proprietà delle migliorie che consentano, una volta superato questo momento, di aumentare il valore dei servizi erogati.

Cara Sara, ... uno spunto di ottimismo per il dopo-covid?

"È importante ricordare che la maggior parte degli eventi a calendario per quest’anno è “solo rimandata” al prossimo! Questa situazione potrebbe far emergere i caratteri resilienti di molti, trasformando gli organizzatori in professionisti meno “freddi”, in grado di lavorare più in profondità sulle emozioni umane."

Motivo quest’ultimo che ha spinto Sara Colombi a portare avanti progetti e allestimenti, già riconfermati per il 2021, che per passione presenta su tavole disegnate e colorate a mano.

Un cambiamento epocale

Chiacchierando con Sara, durante un sopralluogo sulle sponde del Naviglio della Martesana, cogliamo come quello che stiamo vivendo si preannuncia essere, per il suo settore, un vero e proprio cambiamento epocale. Si fa largo l'idea che questa situazione inedita porterà a un profondo mutamento delle regole di quasi “tutti i giochi”. “I clienti - ci spiega Sara Colombi - saranno sempre più autonomi e gli strumenti digitali, di cui ora stanno facendo grandi scorpacciate, li porteranno a trovare da soli le risposte o le strade a loro più adatti. Gli organizzatori di eventi dovranno riuscire a guadagnarsi la loro fiducia, sfidando le ricerche approssimative fatte online dagli sposi o dalle aziende. La recente nascita della FEDERMEP (Feder. Matrimoni ed Eventi Privati), come prima associazione di categoria, è un segnale positivo e forte da parte di tutto il nostro settore che si presenta coeso e pronto al mutuo soccorso tra i professionisti che ne fanno parte”.





Chiudiamo questa intervista condividendo l'augurio che l’event planner Sara Colombi fa a sé stessa e a tutto il suo settore: “Se ci pensate gli eventi sono un po’ il motore di una comunità, da quello privato che celebra una particolare occasione a quello pubblico che diffonde un messaggio, senza questo tipo di esperienza condivisa non potremmo sfamare una parte fondamentale della nostra natura di animali sociali. Ecco, il mio augurio dunque è che si possa ripartire quanto prima così da poter conferire agli eventi quel valore che forse solo oggi sappiamo riconoscergli”.

Questa conversazione con Sara avrà sicuramente stimolato il pensiero di molti. Se volete approfondire l’argomento seguite i suoi lavori su www.yourwelcome.it.