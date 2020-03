Studio M.A.B.E. & Partners: l'insostenibile leggerezza dei crediti deteriorati

Senza troppo voler imitare il titolo enigmatico del romanzo di Milan Kùndera, cerchiamo di comprendere come si stanno muovendo, impalpabili, ma determinanti, i concetti di skill e reputation nell’affrontare NPL e UtP sul mercato italiano.

Quali nuovi profili che servono e come organizzarsi? Possiamo trascurare i danni che la sindrome da corona virus sta provocando alle aziende italiane? O lo scenario sta modificandosi tanto da richiedere un energico mutamento di rotta?

CHE COSA STA CAMBIANDO IMPROVVISAMENTE?

Se nel romanzo di Milan Kùndera l'autore si trova al centro del quadrilatero amoroso formato dai protagonisti, nel quale i quattro vertici cambiano continuamente le loro posizioni, possiamo dire che qualcosa di simile sta avvenendo nei modelli di gestione di NPL e UtP nella bufera del corona virus?

Dove i quattro vertici in continuo movimento potrebbero essere rappresentati dagli Istituti di credito, le Loan Servicing Companies, gli studi legali specializzati in materia e, ultimo ma non ultimo, il debitore o, ancor di più in questo momento, chi lo sta per diventare a causa della crisi.

LA SITUAZIONE PUO’ DESTARE PREOCCUPAZIONE?

Perché il tema più caldo è: prima degli UtP, come gestire il rapporto tra Banca e Impresa a rischio default? Non solo: è possibile definire un modello scalabile di gestione degli UTP?

“Fondamentale essere sia gestori, sia investitori” afferma Paolo Paronetto su Il Sole 24 Ore Radiocor. Per Guido Lombardo, chief investment officer del Credito Fondiario, “bisogna avere le competenze commerciali per sapere come valorizzare i beni sottostanti al contratto di finanziamento.”

Del resto Corrado Passera, che di NPL se ne intende, ci ricorda che Illimity, con la sua strategia innovativa, è in utile già dopo il primo anno, con attivi saliti oltre i 3 miliardi.

Intervista agli avvocati Massimiliano Bettoni e Angelo Visco

dello Studio legale M.A.B.E. & Partners

Lo Studio legale M.A.B.E. & Partners, con sedi a Milano, Roma ed Isernia, è strutturato per effettuare due diligence legali sui Non Performing Loans e attività di supervisione in data room. I professionisti dello Studio hanno maturato esperienza in diverse Due Diligence Acquisitive e di valutazione per conto di Servicer nelle operazioni di acquisizioni di portafogli immobiliari corporate e retail, attraverso l’analisi e la valutazione e l’attività di assistenza alla gestione e al recupero dei crediti in sofferenza, con capacità di intervento e “presidio” su tutto il territorio nazionale. Oggi è particolarmente attivo nel settore degli UtP nell’intento di anticipare, ove possibile, le situazioni di difficoltà ed evitare di portare i debitori al default.

Avv. Bettoni, la situazione “ai tempi del corona virus” sta peggiorando pericolosamente?

Avv. Massimiliano Bettoni

"La situazione del Corona Virus è ormai paralizzante per l’intero sistema economico italiano ed, al momento, non ne vediamo la luce in fondo al tunnel.

La sospensione delle procedure in tutti i tribunali italiani e le aste sino ad almeno tutto il mese di maggio, comporterà un cambiamento di strategia da parte dei servicer o delle banche specializzate nella gestione dei portafogli. Tale strategia provocherà lo spostamento dell’attenzione esclusivamente sulle attività di DPO per cercare di limitare i mancati incassi derivante dalla paralisi dei tribunali stessi."

Ci rivolgiamo anche all’avv. Angelo Visco: dal suo osservatorio privilegiato di Roma, vicino ai movimenti di “palazzo”, ha potuto riscontrare un maggior interessamento della politica al fenomeno dei crediti in via di deterioramento a causa della pesante crisi in corso?

"Si, o meglio no, in questo periodo l’attenzione del Governo è rivolta alla Sanità, giustamente. Purtroppo lo scenario macro-economico è lasciato un po’ nell’indeterminatezza, si pensi che lo stop ai versamenti iva di oggi 16 marzo è arrivato solo 24 ore prima mediante un comunicato stampa che rinvia a un decreto poi approvato nelle prime ore di questa mattina.

Avv. Angelo Visco

Inoltre, le Aste fissate e fissande sono state sospese, contrariamente alle udienze, senza data certa ma a data da destinarsi e, considerando che ci sono tempi tecnici inderogabili per la fissazione di un’asta (circa 3 mesi) per dare luogo ai pagamenti dei PVP, alla pubblicità necessaria etc., i rallentamenti saranno, come minimo, di circa 6/7 mesi.

A mio modo di vedere, l’economia in generale ma, le PMI in particolare, usciranno da questa situazione con un forte tasso di default e, quindi, molti UTP si trasformeranno in NPL e si genereranno molteplici sofferenze bancarie destinate a divenire UTP.

In questo scenario, purtroppo, le operazioni di M&A NPL saranno caratterizzate per notevoli ribassi e, chi acquisterà dopo la ripresa, con la consapevolezza di fare investimenti non a breve ma a medio termine, potrà ricavarne uno spread a doppia cifra. In tale situazione, bisognerà stare attenti a fare in modo che il Sistema Italia cerchi di limitare l’ingresso nel mercato di soggetti esteri per evitare di disperdere il patrimonio immobiliare Italiano.

Insomma, questo settore, alla ripresa delle attività sarà caratterizzato sa un brulicare di attività sia in termini di nuove opportunità, sia per cercare di recuperare il tempo perduto. Solo chi sarà realmente strutturato ed organizzato potrà coordinare, gestire e muovere una macchina che, in qualche modo, potrebbe contribuire alla ripartenza economica del Paese."

Quali sono i risultati più significativi che lo Studio legale M.A.B.E. & Partners ha raggiunto negli ultimi mesi?

"L’attività del 2019 si è incentrata, per la maggior parte, nelle attività di Due diligence acquisitive, ovvero in numerose operazioni di M&A, a supporto di banche e servicer istituzionali di mercato, oltre che nella gestione del contenzioso e del loan management relativo a crediti bancari o di derivazione utilities.

Lo studio si è distinto tra i primi 3 advisor legali, per conto di un importante player di mercato, per aver contribuito a raggiungere il risultato più performante dell’anno nel settore degli NPLS bancari, obiettivo raggiunto grazie alla sinergia tra il comparto giudiziale ed il loan management di struttura".