TRUSTERS. La prima piattaforma Lending Crowdfunding immobiliare 100% italiana

Trusters, startup innovativa che a fine 2018 ha lanciato ed innovato il lending crowdfunding in Italia nel settore Real Estate, procede celermente restando fedele alla sua mission: rendere l'investimento in immobili un processo semplice, trasparente, redditizio e alla portata di tutti, con un risvolto di valorizzazione territoriale a beneficio dei singoli e del Paese.

I numeri

I numeri registrati in meno di 2 anni sono tutti positivi:

oltre 3.000 utenti registrati sul portale

+20 società proponenti progetti in piattaforma

69 progetti finanziati, per una raccolta di oltre 7 milioni di euro, (di cui 31 dal lockdown, 1 in corso di raccolta)

21 progetti rimborsati, ossia il 30% di quelli proposti (nel pieno rispetto delle tempistiche e anche in anticipo), di cui 14 dal lockdown

ROI medio annuo 8,9%

Andrea e Laura Maffi

"Il nostro modello di business piace!", affermano con orgoglio Andrea e Laura Maffi, ideatori e fondatori della piattaforma, uniti dalla forte esperienza nel real estate e dall'innata capacità di innovare e di anticipare le esigenze collettive.

Laura Maffi

"Siamo una piattaforma digitale ma parliamo di mattone, un asset reale che, grazie all'innovazione digitale, diventa un utile e facile strumento di diversificazione finanziaria, in risposta all'esigenza di valorizzazione del risparmio, sentita da molti, specie in questa fase storica" prosegue Andrea Maffi.

Andrea Maffi



"La nostra valorizzazione non ha per oggetto solo il patrimonio finanziario degli investitori, tramite l'effettivo rimborso a tassi molti interessanti, ma anche quello immobiliare e territoriale, per permettere a tutti di contribuire alla riqualificazione delle aree urbane e periferiche del nostro Paese" aggiunge Laura Maffi.

Affemazioni che trovano concreto riscontro nei fatti, basta visionare i progetti presentati con la massima trasparenza, garantita anche dall'utilizzo della tecnologia in blockchain, sul sito www.trusters.it

Qualche esempio

Tra i più recenti, Badesi-Mare, progetto, conclusosi con una raccolta pari a 350.000 euro, di valorizzazione immobiliare e territoriale di una struttura ricettizia in Sardegna.

Piazza Piemonte, importante progetto di sviluppo e riqualificazione immobiliare, nel cuore di Milano, finanziato per 210.000 euro.

Trusters allarga i suoi confini

Forte del crescente interesse riscosso, inarrestabile persino nel periodo di lockdown, sia lato investitori, sia lato società proponenti i progetti immobiliari in piattaforma, Trusters allarga i suoi confini: oltre a Lombardia, Piemonte, Sardegna, Liguria, Toscana e Veneto, anche Emilia Romagna, con un progetto, in provincia di Bologna, finalizzato alla riqualificazione energetica degli immobili, finanziato in sole 2 settimane (per complessivi 200.000 euro).

Gli investitori professionali

Ma non è tutto. Il modello piace e così altri progetti di business sono in procinto di partire. Ben lo sanno gli investitori professionali, che numerosi, cogliendo i benefici del modello di business di Trusters, (tra cui la qualifica di "Trusters Pro", i servizi "Trusters Lounge" ecc.), e le grandi opportunità offerte dal crowdfunding immobiliare, in forte crescita anche secondo l'ultimo report dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, hanno partecipato al primo round dell'operazione di raccolta di capitali, lanciata a giugno e in fase conclusiva. "Vogliamo permettere a tutti di essere i protagonisti di una crescita importante", concludono i due founders.

Un ultimo dettaglio. Si può investire a partire da 100 € con carta di credito o bonifico bancario. Il processo di pagamento è garantito da Lemon Way, istituto di pagamento online. Trusters è agente di pagamento autorizzato dall’Istituto di Pagamento Lemonway con ACPR N° 2018110904.