VIVAIO - Scuola di formazione - Nuova economia, nuova cultura, nuova politica

La visione della scuola: in una società disgregata, in cui è difficile prendere posizione e porsi in maniera critica rispetto alle decisioni che la politica prende incidendo sulla vita di tutti noi, è quantomai importante tornare a riflettere su quali siano i presupposti perché tutto continui a procedere in questo modo, e al tempo stesso trovare una proposta alternativa virtuosa e in linea con i valori di libertà e autonomia dell’essere umano.

L’idea è di tornare a riflettere sul nostro presente, sul rapporto soggetto-comunità centrando l’analisi sulla psicologia di chi fa politica e su ciò che lo devia dalla realizzazione del successo politico, ossia di contribuire al miglioramento della comunità che dovrebbe guidare.

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA

Il Fine: è formare giovani e appassionati alla politica ad un’autonomia di pensiero e di giudizio dal consenso e dalle convenzioni sociali. Creare una dialettica fertile di idee e orizzonti per ripensare il nostro presente e il nostro futuro mettendo al centro della società l’idea di un essere umano protagonista responsabile, invece che un oggetto passivo delle decisioni dell’autorità.

Relatori: per trasmettere questa forma mentis abbiamo deciso di invitare come relatori personaggi che hanno dimostrato di essere in linea con i nostri valori di libertà, responsabilità e autonomia di pensiero, esprimendo con coraggio il loro punto di vista originale anche in un periodo delicato come quello dell’emergenza Covid. Trasmetteranno la loro esperienza per ispirare una nuova politica, una nuova cultura e nuova economia, più edificanti per il vivere umano. Tutti i relatori rinunciano al compenso per consentire di mantenere a livello più basso i costi per i partecipanti (affitto spazi, spese di organizzazione, contributo per l’associazione Vivaio)

25-26 settembre: UNA NUOVA CULTURA

Marco Bassani – Prof. Storia delle Dottrine Politiche UniMi Luciano Fontana – Direttore Corriere della Sera Carlo Lottieri – Filosofo, docente universitario e saggista Pietro Senaldi – Direttore Libero Andree Ruth Shammah – Regista teatrale e produttrice di Cultura.

02-03 ottobre: UNA NUOVA POLITICA

Gabriele Albertini – Sindaco di Milano 1997-2006 Pietro Bussolati – Segreteria nazionale PD Marco Cappato – Associazione Luca Coscioni Marco Cacciotto – Prof. Marketing Strategico UniTo Alessandro Morelli – Deputato, Presidente della Commissione Trasporti (Lega) Beppe Sala – Sindaco di Milano Mario Vanni – Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano.

9-10 ottobre: UNA NUOVA ECONOMIA

Alfio Bardolla – Fondatore Alfio Bardolla Training Group Vito Lomele – Imprenditore Internet (Jobrapido, Fiscozen) Angelo Miglietta – Prorettore IULM Prof. di Entrepreneurship and Innovation Marco Morganti – Fondatore Banca Prossima, Direzione Impact – Intesa Sanpaolo Corrado Passera – Founder e CEO Illimity Bank Renzo Rosso – Fondatore Diesel Diana Saraceni – Co-founder Panakes SGR (Venture Capital).

Extra. 24-25 ottobre: UNA NUOVA LEADERSHIP

Nota: Ci potranno essere modifiche anche in prossimità della data

Caratteristiche dell’approccio della psicologia: Psicologia-filosofia ontologica classica, tutta quella centrata sulla valorizzazione dell’identità naturale e distintiva dell’individuo, quindi ciò che lo rende unico e autentico

Iscrizione

Per iscriverti scegli la formula più adatta a te:

Soluzione A: Diventi socio ordinario e usufruisci di tutte le lezioni in streaming € 100

Soluzione B: Soluzione A + 1 weekend tematico a scelta (una nuova economia, una nuova cultura, una nuova politica) € 100 + € 200

Soluzione C: Soluzione A + i 3 weekend tematici (una nuova economia, una nuova cultura, una nuova politica) escluso weekend finale (una nuova leadership) € 100 + € 350

Soluzione D: Soluzione C + weekend finale (una nuova leadership) €100 + € 450 escluso vitto e alloggio al costo di € 250 circa

Nota: Come società il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico.

Per informazioni scrivere a segreteria@associazionevivaio.com

Andrea Zoppolato

Andrea Zoppolato, animatore dell'iniziativa, sulla sua pagina di "Milano Città Stato" dichiara: "Più che in destra e sinistra (categorie ottocentesche) credo nel rispetto della natura e nel diritto-dovere di ogni essere umano di realizzare le sue potenzialità, contribuendo a rendere migliore il mondo di cui fa parte".

VIVAIO è un’Associazione no profit che aiuta chi fornisce soluzioni a problemi di carattere generale. Per Vivaio il problema è lo stimolo per elaborare una soluzione che produca un miglioramento per la collettività. Vivaio è nata nel 2012 a Milano come città laboratorio per sperimentare soluzioni da estendere su scala nazionale.

Sulla base dell’esperienza maturata a Milano, il 7 ottobre 2019 è stata costituita l’estensione nazionale di Vivaio, “Azioni per l’Italia”, con lo scopo di fare nascere, crescere e sviluppare iniziative a grande impatto sociale sul territorio cittadino e nazionale, che possono essere di business sociale, politiche o di filantropia.