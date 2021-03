Webinar AIFI-DELOITTE “Il private debt nel 2020” giovedì 4 marzo ore 10:30

Si terrà il 4 marzo dalle ore 10.30 alle ore 13.00 il webinar “Il Private Debt nel 2020” organizzato da AIFI in collaborazione con Deloitte. Durante la mattinata, oltre all’illustrazione dei dati private debt 2020 e dei trend internazionali, i fondi di private debt si confronteranno con riflessioni attuali e spunti per il futuro in tre tavole rotonde dedicate al: debito per lo sviluppo; debito per le acquisizioni e direct lending.

AIFI è l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt

L’Associazione nasce nel maggio del 1986 per sviluppare, coordinare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul mercato italiano nel private equity e nel venture capital. Rappresenta fondi e società che operano attraverso il capitale di rischio, investendo in aziende con l’assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni prevalentemente in società non quotate. Scopo finale dell’investimento è realizzare un piano di sviluppo delle aziende partecipate. Dal 2014, AIFI ha esteso ai fondi di private debt l'opportunità di aderire all'Associazione.

Sono soci AIFI le società finanziarie di partecipazione, le società di gestione di fondi chiusi italiani, le advisory companies di fondi chiusi internazionali, le banche italiane e internazionali con una divisione dedicata all’attività di private equity, le finanziarie regionali, le società pubbliche per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali. Sono inoltre associati ad AIFI, in qualità di aderenti, associazioni, enti, istituti di ricerca, studi professionali, società di revisione e consulenza, interessati allo sviluppo del mercato italiano del capitale di rischio.

AIFI R&F

Costituita nel 1996, AIFI Ricerca e Formazione Srl (AIFI R&F Srl) ha per oggetto la fornitura di servizi di consulenza, ricerca e di formazione in campo economico, giuridico e finanziario, con particolare riferimento alle attività correlate al settore dell’investimento in capitale di rischio di imprese non quotate.

I servizi offerti si rivolgono ad imprese ed istituzioni, articolandosi nei seguenti ambiti:– analisi di settore;– assistenza nel processo di costituzione di fondi chiusi d’investimento;– studi di fattibilità economico-finanziaria;– analisi dei cash flow e definizione dei piani economico-finanziari;– analisi della funzionalità della gestione e della struttura finanziaria di aziende;– organizzazione di corsi, seminari e convegni.

AIFI R&F Srl rappresenta il braccio operativo di AIFI, potendo pertanto contare su una ampia gamma di specifiche professionalità connesse agli aspetti di mercato, normativi ed istituzionali del settore del venture capital e private equity.