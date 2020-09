WhereMilan compie 10 anni e diventa digitale. Innovazione e qualità indiscussa

WhereMilan, il sistema di informazioni per i visitatori internazionali a Milano, compie 10 anni.

Da pochi giorni Andrea Jarach ha lanciato il sito www.wheremilan.com in versione 4.0: l'innovativa versione dell'infomazione cittadina più qualificata ha riscontrato un successo immediato raddoppiando le visualizzazioni rispetto al periodo precedente. La rivoluzione digitale si affianca alla tradizionale guida cartacea il cui accesso è garantito dai codici QR disseminati ovunque in città: in particolare nelle stanze degli hotel.

Proiettando statisticamente il risultato dell’area test dei primi hotel aperti in agosto a Milano si ottengono 60.000 downloads del magazine. Adesso gli incaricati di incaricati di Proedi Editore stanno raggiungendo gli hotel a mano a mano che riaprono per dotarli dei QR personalizzati. Ad oggi 108 hotel hanno aderito al QR.

Il numero di settembre





"Cari lettori" dichiara Andrea Jarach "vi presentiamo il numero di settembre di Where Milano, la guida per i visitatori italiani della città di Milano. Il magazine, interamente in italiano, si affianca al consueto Where Milan in lingua inglese, da 10 anni un punto di riferimento per i turisti internazionali".

E Andrea Jarach aggiunge, per i tradizionali lettori stanieri che da 10 anni si affidano ai contenuti di WhereMilan per visitare la città e scopriene con i segreti culturali anche le migliori opportunità di shopping: "Dear Readers, even in September, Where Milan has decided to keep providing you with all the necessary information on the city, hoping that we’ll be able to meet you again as soon as possible".

Proedi, con il suo team di creativi, grafici, redattori, digital experts e marketing strategists è in grado di raccogliere ogni sfida per trasformarla in una strategia di comunicazione che sappia essere unica, perché “cucita” intorno alle esigenze dei clienti. "Siamo abbastanza grandi per dare ogni garanzia. Siamo abbastanza piccoli per lavorare su misura" dichiarano su loro sito.

"Immaginare e sviluppare contenuti e strumenti su misura per la comunicazione dei nostri clienti è la nostra mission. Veicolarli al target desiderato avvalendoci dei canali e dei media più innovativi ed efficaci, il nostro valore aggiunto".

