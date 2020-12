Winelivery in Brianza e nei paesi a nord di Milano. Consegna in 30 minuti

Winelivery arriva in Brianza e nei paesi a nord di Milano con l’esclusivo servizio di consegna a domicilio, in modalità prime (in soli 30 minuti!) di vino, alcolici, soft drink, alla temperatura ideale e direttamente dal produttore. L’idea di portare il servizio in questa area non coperta della Lombardia è di quattro ragazzi: Giorgio, Antonio, Angelo e Luca; il sevizio si estende ai paesi del nord di Milano e della Brianza: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Seregno, Garbagnate Milanese, Saronno, Cesano Maderno, Seveso, Meda, Senago, Limbiate.

Brianza e hinterland milanese

“Siamo tutti ragazzi giovani con voglia di mettersi in gioco e con spirito imprenditoriale. Siamo cittadini della Brianza e dell’hinterland milanese, da sempre appassionati di vino e beverage, mettiamo a disposizione della collettività tutta la nostra passione per condividere insieme il gusto dei nostri drinks. Ci differenzia dagli altri sicuramente la vastità della scelta che ci sarà sull’app e la puntualità nella consegna. Per noi, il cliente deve essere soddisfatto in tutti i punti di vista.

Obiettivo? Vogliamo conoscere ancora di più il nostro territorio dove viviamo da anni, il nostro obiettivo non sarà solamente di consegnare ai nostri concittadini i drink, ma instaurare delle relazioni interpersonali per conoscere le loro esigenze ricevendo feedback per il miglioramento del servizio. Siamo a completa disposizione a conoscere ed ampliare le relazioni con i partner della zona: hotel, uffici, banche, e garantire loro un efficiente servizio” dichiarano.

Si potrà ordinare tutti i giorni dalle 18:00 sino alle 24.00, scaricando l'app IoS e Android. Il drink delivery è il nuovo modo di bere vino o fare aperitivo a casa o dove si vuole!

Winelivery

Winelivery è il primo servizio italiano di consegna di vino, alcolici, ghiaccio e soft drink a domicilio, in 30 minuti ed alla temperatura ideale.

Il vostro business come affronterà questo Natale 2020? Lo Smart Working degli ultimi mesi ci ha allontanati ma possiamo accorciare le distanze con un regalo "offline" e personalizzato. Winelivery ha studiato un sistema di regalistica aziendale a domicilio, adatto a questo periodo e modulabile sulle esigenze di ogni impresa.

“Sappiamo quanto la frenesia lavorativa e la routine quotidiana siano stressanti e quanto quindi il nostro servizio di consegna a domicilio di vino e altri drink debba essere tanto più facile, comodo, veloce e conveniente possibile” dichiarano sul loro sito.

Winelivery non ha intermediari e instaura rapporti esclusivi con i produttori consegnando dalle loro cantine direttamente a casa ... questo è vero risparmio. Lo scopo è quello di offrire un’esperienza superiore, associando al servizio rapido e puntuale un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimento e consegne, per una cura del servizio a 360°.

Vino, Birra, Liquori, Distillati, Superalcolici, Cocktail Kit, Analcolici, Soft Drink, Energy Drink, Acqua, Ghiaccio e stuzzichini... Winelivery: supereroi di aperitivi, cene, momenti di meditazione e regali all’ultimo minuto!

Winelivery è stata fondata nel 2016 da Francesco Magro e Andrea Antinori.

