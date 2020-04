Coronavirus: l'impatto sul lavoro dei freelance

Il Coronavirus sta avendo conseguenze gravi un po' su tutta l'economia planetaria. Ogni giorno in cui il commercio è fermo costa al Paese svariate centinaia di migliaia di euro perse in produzione. C'è però un soggetto che da sempre, almeno nel nostro Paese, è meno privo di tutele rispetto alla media e che, anche in questo caso, avrà meno aiuti rispetto alle altre categorie di lavoratori: i freelance, titolari di partita IVA. Sono quei soggetti che normalmente non godono di bonus come tredicesima, gravidanza, ferie retribuite e che, da sottolineare, probabilmente rientrano di diritto tra i migliori contribuenti dello Stato, essendo, le loro commesse, (quasi) sempre soggette a fatturazione.

Rappresentano una parte importante del PIL del Paese. I freelance sono un po' gli uomini invisibili del PIL italiano. Eppure, nel momento in cui le aziende si fermano, anche loro sono fermi. Ahi voglia poi a predicare lo smarworking se il lavoro è fermo. Un sussidio come i 600€ non potranno essere sufficienti, perché mentre - forse per metà maggio - le aziende torneranno a produrre, la prima voce di bilancio con investimenti da sospendere sarà probabilmente quella legata ai servizi (marketing, pubblicità), attività nelle quali il coinvolgimento dei freelance è importante.

Un'indagine realizzata da Statista a metà marzo mostra l'impatto che ci è stato sui guadagni dei freelance in Italia a seguito del Coronavirus. Attenzione al fatto che, i dati, fanno riferimento alla prima metà di marzo. Siamo attorno ad una stima di riduzione dei guadagni che va dal 30 al 60%. Stima che andrebbe rivista ulteriormente al rialzo probabilmente oggi, dopo un mese.



Importante notare poi la sospensione e la cancellazione delle commissioni. Accettabile è la sospensione. Un po' meno la cancellazione. Dal 47,3% di fine febbraio al 71,5% di metà marzo.

Sono dati da tenere in considerazione e a cui bisognerebbe prestare attenzione, con la consapevolezza che partite IVA e freelance non devono essere un popolo invisibile.