Google registra il primo calo nella crescita dell’Ad Spending

Ammettiamolo: ottenere traffico organico sul tuo sito web non è per nulla facile. C'è un sacco di concorrenza per le parole chiave, i social media ora sono uno spazio a pagamento e la ricerca vocale sta gettando una chiave in tutto ciò che è correlato alla SEO.

A questo aggiungiamo anche che si registra un sostanziale aumento delle cosiddette “ricerche zero clic”, quelle a cui è sempre più in grado di rispondere Google estraendo risposte direttamente dalle pagine web e mostrandole agli utenti con gli snippet in primo piano.

Se vuoi ottenere più lead e vendite, dovrai fare un po’ di pubblicità pay-per-click (PPC). E con ben 63.000 ricerche effettuate al secondo, Google è il posto giusto per farlo.

Giusto per capire l’importanza di Google Ads, ecco qualche dato interessante.

Google detiene il 90,46% della quota di mercato dei motori di ricerca in tutto il mondo .

. Il 15% di tutte le ricerche non è mai stato cercato prima su Google.

su Google. Google ha un valore di mercato di 739 miliardi di dollari .

. Una persona media effettua 3-4 ricerche ogni singolo giorno.

Google aggiunge e aggiorna costantemente la sua vasta suite di prodotti, il che rende difficile per l'inserzionista tipico tenere il passo con ciò che è a sua disposizione.

Dicevamo dunque, che un investimento in pay-per click non può mancare nell’arsenale di qualsiasi azienda venda prodotti o servizi online.

Eppure, anche il gigante di Mountain View, per la prima volta nella storia ha registrato nel 2020 uno stop alla crescita degli investimenti da parte degli inserzionisti. La causa la possiamo immaginare tutti: la pandemia causata dal Covid-19.

Mentre aziende e gli inserzionisti digitali si stanno riprendono dall'epidemia di COVID-19, stanno iniziando a investire nuovamente in pubblicità su Google, secondo un nuovo studio realizzato da Tinuiti.

Molte Pmi hanno stoppato le loro campagne nei primi mesi di COVID-19, ma ora sembrano spendere di nuovo, portando i numeri vicino ai livelli pre-pandemici. Il rapporto sull'analisi comparativa di Google Ads evidenzia i cambiamenti importanti che gli inserzionisti di Google stanno attualmente osservando, le implicazioni dell'aggiornamento dei termini di ricerca di Google e le informazioni su come alcune strategie stanno superando altre.

Gli inserzionisti hanno aumentato la spesa per gli annunci della rete di ricerca di Google del 9% dal secondo trimestre del 2020, e del 28% anno su anno. Il costo per clic (CPC) è diminuito solo dell'1% nel terzo trimestre, una drastica differenza rispetto al calo del 17% osservato nel secondo trimestre, poiché molti inserzionisti come Amazon hanno aumentato gli investimenti nella ricerca nel trimestre, aumentando la concorrenza.

La crescita della spesa per gli acquisti ha superato la crescita della spesa per gli annunci di testo, con gli inserzionisti che hanno aumentano gli investimenti per gli acquisti del 34% anno su anno per gli annunci di testo. Il CPC degli annunci di testo si è ripreso rapidamente, passando da un calo del 16% nel secondo trimestre a un aumento del 4% anno su anno nel terzo trimestre.

Amazon è stato il più grande acquirente di Google Ads ed ha aumentato la spesa in modo particolare nel terzo trimestre.

Chiuso dunque un 2020 con un bilancio in calo relativo all’ad spending generale, sembra che nel 2021 gli investimenti potranno tornare ai livelli pre-pandemici. Resterà comunque nella storia questa battuta d'arresto, seppur temporanea, della crescita.