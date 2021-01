L'importanza dei server dedicati per gli shop online

Se non sei sul web, non esisti: questa è una frase che negli ultimi decenni si è sentita spesso pronunciare rispetto ad un evidente cambiamento del mercato, e alle mutate modalità di approcciarsi a quest’ultimo. Si tratta di una conseguenza inevitabile degli stravolgimenti sociali che stanno avvenendo nella nostra società, in particolare dall’avvento nelle nostre vite di due importanti novità, estremamente collegate fra di loro: gli smartphone e i tablet, e la tecnologia mobile. L’ingresso di questi elementi, sia nel nostro quotidiano che in ambito lavorativo, ha portato a delle modifiche sostanziali del modo di tutti di approcciare alle cose. Viviamo in una società iper connessa, dove il web, e in particolare i social, fungono da punto di riferimento e da specchio di tutto ciò che accade. In considerazione di questo, anche le strategie di comunicazione e di marketing di ogni azienda si sono dovute adeguare a questo nuovo modo di relazionarsi alla propria clientela. Il lavoro, in qualsiasi ambito si sviluppi, non necessita solo di essere svolto, ma anche di essere comunicato, pubblicato, tutti dobbiamo usufruire della vetrina di internet non solo per parlare col nostro pubblico, ma quasi per esistere.

I server web

In questo contesto si inserisce la necessità per tantissime imprese di avere un server dedicato, sul quale poter caricare tutti gli elementi che intendiamo comunicare: stiamo parlando di siti web, di elementi dei nostri social media, e di ogni file o documento che può essere utile avere sempre a disposizione per condividerlo, scambiarlo o modificarlo in ogni momento, avendo solo il bisogno di disporre di una connessione ad internet per potervi accedere.

Cos’è un server dedicato

Un server dedicato è una macchina fisica collocata presso il nostro hosting provider, ovvero il fornitore di questa tipologia di servizi, sulla quale è disponibile per noi una quantità di spazio interamente dedicata alle nostre esigenze. La differenza fra server dedicato e server condiviso appare evidente già dal nome: il primo è costituito da una macchina che è nella nostra esclusiva disponibilità, il secondo invece è ripartito fra più utenti, ognuno dei quali ha a disposizione una parte dell’intera capacità della macchina. È fondamentale rivolgersi a dei professionisti in grado di affiancarci e supportarci per proporci la soluzione più adatta alle esigenze della nostra attività.

Fra i server dedicati, il Foundation Server è uno di quelli più avanzati e innovativi da un punto di vista tecnologico, grazie al suo doppio processore Intel Xeon Silver, alla doppia scheda di rete e alla doppia scheda per lo storage. Queste caratteristiche garantiscono un elevato livello di affidabilità, oltre a prestazioni eccellenti.

Server dedicati e impatto sulla velocità dei siti web

L'importanza di un server dedicato è visibile soprattutto per gli shop online: garantire un'ottima velocità di caricamento delle pagine ha un impatto pressoché diretto sul tasso di conversione del negozio online. E' oramai un dato di fatto che gli shop online con lunghi tempi di caricamento sono destinati a non trovare mercato in nicchie dove la concorrenza è ben presente e, facile da intuire, gli ecommerce di maggior successo, anche in Italia, hanno tutti tempi di carimento ottimali. Ciò sarà ancora più rilevante nei prossimi mesi, quando Google attiverà i Core Web Vital, nuovi segnali che utilizzerà per determinare il ranking delle pagine web sulla base di fattori legati prevalentemente alla velocità di fruizione delle stesse.