Il dibattito presidenziale, semplicemente un brutto show

Possiamo dirlo tranquillamente: il primo confronto televisivo tra il Presidente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden è stato uno spettacolo deprimente. Trump è apparso poco in forma. Continuava a interrompere Biden invece doveva di permettergli di dire le enormità che ha detto. La prima, che l'economia durante il 2016, sotto la presidenza Obama, era in pieno sviluppo e che Trump l'avrebbe preso misure per raffreddarla come conseguenza del Covid-19, misure che il Potus non ha l'autorità di varare, poichè sono i funzionari dei singoli Stati che decidono autonomamente. La seconda, il "Green New Deal si pagherà da solo" appena un attimo dopo dopo avere dichiarato che il “Green New Deal non è il mio piano", e altro ancora.

Trump avrebbe potuto sbugiardarlo, con calma, lasciarlo appeso alle sue contraddizioni, ma non lo ha fatto, ha preferito, come si dice a Roma, buttarla in caciara.

Biden di par suo era legnoso e scialbo, quello che è sempre, offensivo più di Trump, che ha chiamato "clown", (una cosa mai sentita prima che lo sfidante del Presidente degli Stati Uniti, definisca quest'ultimo un buffone).

Sarebbe bastato davvero poco a mettere in difficoltà questa controfigura avvolta dalle ragnatele, se si fosse voluto farlo e non trasformare il confronto in una puntata di un programma di trash tv. Ma è andata come è andata. Contenuti pochi, pochissimi e, al loro posto, rissosità, banalità, slogan. Sembrava un programma televisivo di casa nostra, mancava solo Vittorio Sgarbi sbucare da una quinta.

Niente di meglio che lo Spirito del Tempo, insomma. Zeitgeist lo chamava il Faust di Goethe.